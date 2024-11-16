تكنولوجيا: جوجل تسعى لجلب معالجة جذرية لمشكلة كلمة السر في هواتف الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على البحث عن معالجة جذرية لمشكلة كلمة السر في منصة الأندوريد، لدعم مستخدمي هواتف الأندوريد.

تعالج جوجل قريباً مشكلة فقدان أو عدم تذكر كلمة المرور الخاصة بهاتفك، وذلك من خلال جلب معالجة جذرية عبر التحول إلى إستخدام “passkey” كبديل لكلمة المرور التقليدية.

وتعد “passkey” بديل جيد لكلمة المرور، حيث تعمل على التحقق بفعالية من هوية المستخدم لإلغاء شاشة القفل، على أن تتضمن مسح البصمة، والتعرف على الوجه، وإلغاء النمط المسجل لغلق الشاشة.

ولقد توفرت هذه الميزة لمستخدمي منصة iOS منذ فترة، حيث يعد نظام “passkey” أكثر فعالية لما يتميز به هذا النظام من تجربة سلسة وسريعة، مع معايير حماية أعلى.

أيضاً لن يحتاج المستخدم إلى تذكر 5 كلمات مرور مختلفة لمواقع الإنترنت أو التطبيقات، حيث سيحتاج مستخدمي هواتف الأندوريد إلى إستشعار البصمة فقط للتسجيل في تطبيق أو فتح الشاشة الرئيسية وايضاً التسجيل في مواقع الإنترنت.

كما تتميز مفاتيح المرور بفعالية أكبر في الحماية والآمان، أيضاً لن يتم تخزين مفاتيح المرور على خوادم المنصات المختلفة على عكس كلمة المرور، لذا لن يواجه المستخدمين مشكلة في حالة وجود إختراق أمني للخوادم.

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