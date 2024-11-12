شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة جديدة من iOS 18.2 لمستخدمى أيفون.. أبرز مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple تحديث iOS 18.2 Developer Beta 3 لأجهزة ايفون، وهو يعتمد على التحديثات السابقة حيث تواصل شركة التكنولوجيا اختبار الدفعة الثانية من الميزات التي تعمل بنظام Apple Intelligence - مجموعة الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بالشركة لأجهزة ايفون والأجهزة الأخرى.

ولا يعد أحدث تحديث من Apple مقدمة كبيرة ولكنه لا يزال يتضمن تعديلات على مشغل الفيديو في تطبيق Photos وأيقونات الوضع الداكن المحدثة للتطبيقات والمزيد.

تحديث iOS 18.2 Developer Beta 3: الجديد

مع iOS 18، قدمت Apple إصلاحًا كاملاً لتطبيق Photos الذي يحتوي الآن على واجهة مستخدم جديدة، ومع ذلك، لم يتم قبول جميع التغييرات بكل إخلاص من قبل المستخدمين، بما في ذلك مشغل الفيديو الجديد الذي ظهر بحدود بيضاء في جميع أنحاءه أثناء التشغيل الأولي.

وأخيرًا، يعمل أحدث تحديث من أبل على تصحيح هذه المشكلة، مما يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى النقر على الشاشة للحصول على تشغيل فيديو على كامل الشاشة.

تم أيضًا تحديث رمز Airdrop في ورقة المشاركة بما يتماشى مع الوضع المظلم الجديد من Apple، كما يتضمن ميزة حصرية لسلسلة ايفون 16، مع إعداد Require Screen الجديد، لن يتمكن المستخدمون من تشغيل الكاميرا أو تطبيقات الكاميرا الأخرى التابعة لجهات خارجية على ايفون باستخدام زر التحكم في الكاميرا إذا كانت الشاشة قيد التشغيل.

تم رصده بواسطة 9to5Mac، يجلب iOS 18.2 Developer Beta 3 أيقونات جديدة لتطبيقات Climate and Media الجديدة المقرر وصولها مع الجيل التالي من Carplay، كما ورد أنه يتضمن شريط تنقل قابل للتخصيص بالكامل في تطبيق TV على iPad.

وبالإضافة إلى الميزات الجديدة، تقول Apple إن أحدث تحديث لها يعمل على إصلاح المشكلات المتعلقة بـ Precision Finding والمزيد من ميزات AirPods وAirTags وملحقات Find My الأخرى.

علاوة على ذلك، يُقال إن كود التحديث يتضمن أيضًا فرضًا أكثر صرامة لمتطلبات الاستفادة من ميزات Apple Intelligence. ويتضمن قائمة "الأجهزة المصرح بها" لمنع تجاوز القيود التي قد تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة AI على الأجهزة القديمة.



