شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تتخلص من التحديث التلقائي المزعج عند فتح التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس شركة إنستجرام عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الشركة تنفذ تغييرًا لإزالة ميزة لطالما اعتبرها المستخدمون مزعجة.

من الآن فصاعدًا، لن يتم تحديث موجز منصة التواصل الاجتماعي تلقائيًا عند فتح التطبيق بعد فترة وجيزة من عدم النشاط، ما يتيح للمستخدم رؤية المنشورات التي تظهر أولاً على شاشته.

جدير بالذكر أن هذا التطور يأتي بعد أن أكدت الشركة أنها تخفض عمدًا جودة قصص إنستجرام وReels التي لا تجلب الكثير من المشاهدات، وتحتفظ بموارد الحوسبة لمقاطع الفيديو التي يشاهدها عدد كبير من المستخدمين.

لا مزيد من التحديث التلقائي للخلاصات على Instagram

خلال جلسة اسألني عن أي شيء (AMA) الأخيرة ، سُئل رئيس انستجرام آدم موسيري عن تغيير حديث على منصة التواصل الاجتماعي لم يكن الناس على علم به، وأبرز المسؤول أن Instagram توقف عن القيام بما يُعرف داخليًا باسم "سحب السجادة" ، وهي ميزة واجهة المستخدم (UI) التي تؤدي إلى تحديث الخلاصة تلقائيًا عند وصول المستخدم إلى التطبيق.

وبحسب موسيري، فقد حدث هذا لأن التطبيق كان يحاول تحميل المحتوى وعرض آخر المنشورات ومقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في هذه الأثناء.

وفي حين كانت هذه الميزة تهدف إلى تحسين تفاعل المستخدمين، فقد اعترف مسؤول الشركة بأنها كانت "مزعجة" حيث كان أي محتوى مثير للاهتمام يظهر أولاً على الشاشة يتحرك ويختفي، مما يجبر المستخدمين على التمرير لأسفل يدويًا للبحث عنه.

ولحسن الحظ، لن يكون هذا هو الحال بعد الآن حيث تم تنفيذ التغيير على منصة التواصل الاجتماعي، كما أكد موسيري فبدلاً من تحديث الخلاصة تلقائيًا، سيقوم Instagram الآن بتحميل المحتوى ولكن لن يعرضه حتى يقوم المستخدم بالتمرير.

وبعد ذلك، سيتم إدراج المحتوى المحمل حديثًا أسفل المنشورات التي تم عرضها بالفعل.

ورغم أن هذا القرار يأتي على حساب "انخفاض التفاعل" بالنسبة للمنصة، فإنه يوفر "تجربة أفضل بكثير" للمستخدم العادي.