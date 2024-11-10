تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز العرض xming q5 neo بسطوع 300cvia ودعم 4k ومحول 360 درجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العلامة التجارية Xming، ضمن النظام البيئي لـ شاومي، أحدث جهاز عرض لها Q5 Neo في السوق الصينية. بعد أن طرحت Xming جهاز Q5 في وقت سابق من هذا العام، أصبح الآن بإمكان المستخدمين شراء Q5 Neo مسبقًا عبر موقع JD.com مقابل 699 يوانًا (97 دولارًا). دعونا نستعرض مواصفاته الرئيسية.

يأتي جهاز العرض Xming Q5 Neo بتصميم أنيق ومدمج، ويتوفر بألوان فريدة من الأزرق والوردي، مستوحاة من ألوان لوحة ألعاب باريس النابضة بالحياة لعام 2024. يعمل الجهاز بمصدر ضوء LED ويتميز بدقة أصلية تبلغ 1080 بكسل (1920 × 1080)، مع دعم فك تشفير 4K، مما يتيح عرض مرئيات واضحة ونقية تصل إلى 150 بوصة.

يبلغ سطوع الجهاز 300 لومن CVIA، مع نسبة تباين تبلغ 2600:1، ويعتمد على محرك ضوئي PhotonX 2.0 مغلق بالكامل، يعزز من سطوع الصورة وجودتها. يحتوي جهاز العرض على عدسة بصرية زجاجية بالكامل، مصممة بمتانة عالية ومقاومة للحرارة، كما يضم حاملًا معدنيًا قابلًا للتدوير بزاوية 360 درجة، ما يتيح للمستخدمين ضبط الزاوية بسهولة، بما في ذلك إسقاط الصورة على السقف، لتجربة مشاهدة متعددة الاستخدامات.

ولمزيد من راحة العين، حصل Q5 Neo على اعتماد SGS لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة، مما يجعله آمنًا للاستخدام لفترات طويلة لكل من البالغين والأطفال.

يعمل جهاز العرض بمعالج MT9 ويستند إلى نظام تشغيل Android 9.0، ويدعم تقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3، إلى جانب خيارات عرض متنوعة تشمل DLNA وMiracast وAirPlay وHuawei Cast Engine وLebo.

يوفر الجهاز تجربة ترفيهية مميزة مع مشغل iQIYI المدمج، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من المحتوى. كما يدعم Q5 Neo ميزات معايرة الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التصحيح التلقائي للانحراف، وتجنب العوائق، ومحاذاة الشاشة.

يتكامل Q5 Neo مع تطبيق Mi Home من شاومي ويدعم التحكم بالأوامر الصوتية عبر المساعد Xiao Ai، لتسهيل تشغيل الجهاز والتحكم فيه عن بُعد.

وفيما يخص الصوت، يأتي Q5 Neo بمكبر صوت بقوة 3 وات وغرفة صوت بسعة 120 سم مكعب، مما يوفر تجربة صوتية غامرة. كما يتيح مرونة في الاتصال من خلال منافذ HDMI 2.0 وUSB 2.0، ومقبس سماعات رأس مقاس 3.5 ملم.

المصدر