تكنولوجيا: تفاصيل إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لسلسلة Galaxy S25

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من “Ross Young” تفاصيل إختيارات ألوان سلسلة هواتف Galaxy S25 القادمة من سامسونج.
كشف “Ross Young” الرئيس التنفيذي لشركة DSCC عن تفاصيل كاملة لإختيارات ألوان هواتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus وأيضاً Galaxy S25 Ultra.
وتوضح التفاصيل الجديدة أن سامسونج تقدم هواتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus للأسواق بألوان الأحمر المرجاني، والذهبي الوردي، والأسود والأزرق.
بينما يتوفر إصدار Galaxy S25 Ultra بإختيارات ألوان تتضمن التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأزرق، والتياتنيوم الأخضر Jade، والتيتانيوم الوردي أو الفضي.
ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يتوفر هاتفي Galaxy S25، وGalaxy S25 Ultra بعدد 7 من الإختيارات في الألوان، بينما يتوفر إصدار Galaxy S25 Plus بعدد 8 من الإختيارات في الألوان.
أيضاً توضح القائمة تفاصيل الألوان كالآتي:
هاتف Galaxy S25
- الأزرق Moon Night
- الفضي Shadow
- الأزرق Sparkling
- الأخضر Sparkling
- الأحمر المرجاني
- الذهبي الوردي
- الأسود أو الأزرق
هاتف Galaxy S25 Plus
- الأزرق Moon Night
- الفضي Shadow
- الأزرق Sparkling
- الأخضر Sparkling
- الأحمر المرجاني
- الذهبي الوردي
- الأسود أو الأزرق
- الأسود Midnight
هاتف Galaxy S25 Ultra
- أسود تيتانيوم
- أزرق تيتانيوم
- رمادي تيتانيوم
- فضي تيتانيوم
- الأزرق أو الأسود تيتانيوم
- الأخضر تيتانيوم
- الفضي الوردي تيتانيوم.
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