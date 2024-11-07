تكنولوجيا: تفاصيل إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لسلسلة Galaxy S25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من “Ross Young” تفاصيل إختيارات ألوان سلسلة هواتف Galaxy S25 القادمة من سامسونج.

كشف “Ross Young” الرئيس التنفيذي لشركة DSCC عن تفاصيل كاملة لإختيارات ألوان هواتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus وأيضاً Galaxy S25 Ultra.

وتوضح التفاصيل الجديدة أن سامسونج تقدم هواتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus للأسواق بألوان الأحمر المرجاني، والذهبي الوردي، والأسود والأزرق.

بينما يتوفر إصدار Galaxy S25 Ultra بإختيارات ألوان تتضمن التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأزرق، والتياتنيوم الأخضر Jade، والتيتانيوم الوردي أو الفضي.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يتوفر هاتفي Galaxy S25، وGalaxy S25 Ultra بعدد 7 من الإختيارات في الألوان، بينما يتوفر إصدار Galaxy S25 Plus بعدد 8 من الإختيارات في الألوان.

أيضاً توضح القائمة تفاصيل الألوان كالآتي:

هاتف Galaxy S25

الأزرق Moon Night

الفضي Shadow

الأزرق Sparkling

الأخضر Sparkling

الأحمر المرجاني

الذهبي الوردي

الأسود أو الأزرق

هاتف Galaxy S25 Plus

الأزرق Moon Night

الفضي Shadow

الأزرق Sparkling

الأخضر Sparkling

الأحمر المرجاني

الذهبي الوردي

الأسود أو الأزرق

الأسود Midnight

هاتف Galaxy S25 Ultra

أسود تيتانيوم

أزرق تيتانيوم

رمادي تيتانيوم

فضي تيتانيوم

الأزرق أو الأسود تيتانيوم

الأخضر تيتانيوم

الفضي الوردي تيتانيوم.

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