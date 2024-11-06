تكنولوجيا: مراجعة على جهاز PlayStation 5 Pro برو وأهم المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جهاز بلاي ستيشن 5 برو هو أحدث إضافة لعائلة بلاي ستيشن، وهو يعد بمنح اللاعبين تجربة ألعاب أكثر واقعية وسلاسة. ولكن هل هذه التحسينات تستحق السعر المرتفع تقريبا 700 دولار؟ وهو أغلى جهاز بلايستيشن حتى الآن.

اليكم نظرة مبدئية على الجهاز الجديد من سوني

المواصفات:

الجهاز أصغر وأخف وزنًا من النموذج الأصلي لعام 2020، ويأتي مع خيار إضافة مشغل أقراص بتكلفة إضافية.

يحتوي بلاي ستيشن 5 برو على ذاكرة إضافية 2 جيجابايت DDR5 عن الإصدار السابق، وسعة تخزين مضاعفة تصل إلى 2 تيرابايت، ومعالج رسومي أسرع بنسبة 62% مع 16.7 تيرافلوبس من القدرة الرسومية.

ومن حيث المنافذ: يحتوي على منفذين USB-C في الأمام، أحدهما من نوع USB 2.0 البطيء

الأداء:

دقة 4K ومعدل إطارات مرتفع يسمح هذا الجهاز بتشغيل الألعاب بدقة 4K، وهي أعلى دقة متاحة حاليًا، مع معدل إطارات مرتفع يصل إلى 120 إطارًا في الثانية في بعض الألعاب. هذا يعني صورًا أكثر وضوحًا وحركة أكثر سلاسة. وتظهر بشكل افضل اذا كنت قريباً من الشاشة

تقنية تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي تجعل هذه التقنية الإضاءة والانعكاسات أكثر واقعية، مما يضفي عمقًا وواقعية على البيئات والأجسام داخل اللعبة. حيث يمكن ان ترى انعكاس الضوء على سطح معدني بشكل دقيق، أو كيف تتفاعل الإضاءة مع الضباب والدخان وظهرت في ألعاب قوية مثل Alan Wake 2

تحسينات في التفاصيل والظلال تظهر التفاصيل الدقيقة في الشخصيات والبيئات بشكل أوضح، مع ظلال أكثر واقعية وتدرجات ألوان أكثر سلاسة. يمكنك الآن رؤية كل خصلة شعر، كل نتوء في الصخور، وكل قطرة ماء على أوراق الشجر ويمكن ملاحظه الفارق في العاب قديمة من PS4 وألعاب مثل The Last of Us وHorizon Zero Dawn Remastered.

تجربة الألعاب:

التحسينات البصرية في الألعاب مثل The Last of Us وHorizon Zero Dawn Remastered تظهر تفاصيل دقيقة مثل شفرات العشب والنمش على خدود الشخصيات. في لعبة The Last of Us، يمكنك رؤية شفرات العشب الفردية بدلاً من بحر من اللون الأخضر، مما يجعل التجربة أكثر واقعية.

تظهر الصور على اليمين فارق الجودة على جهاز بلايستيشن 5 برو

الأداء في الألعاب القديمة مثل Bloodborne وGravity Rush 2 تظهر تحسينات طفيفة عند تفعيل خيار تحسين الصورة لجهاز PS4 في إعدادات الجهاز. هذه التحسينات تجعل الألعاب تبدو أكثر وضوحًا وتفصيلًا، مما يعزز تجربة اللعب بشكل عام.

الألعاب المحسنة خصيصًا لجهاز PS5 Pro تقدم تجربة لعب أفضل بكثير. على سبيل المثال، في لعبة Final Fantasy VII Rebirth، يمكنك رؤية التحسينات البصرية بوضوح حتى من مسافة بعيدة، مما يجعل اللعبة تبدو أكثر وضوحًا وتفصيلًا.

التوافق والألعاب:

الجهاز لا يقدم ألعابًا حصرية جديدة، بل يعتمد على نفس الألعاب المتاحة لجهاز PS5 وPS4، مع تحسينات في الأداء والجودة البصرية لبعض الألعاب.

نصائح قبل الشراء:

قارن بين الألعاب التي تلعبها وتحقق من الألعاب التي تلعبها بشكل منتظم لمعرفة مدى التحسينات التي ستحصل عليها.

انتظر المراجعات الكاملة للألعاب قبل الشراء، انتظر المراجعات الكاملة للألعاب التي تم تحسينها لجهاز PS5 Pro لمعرفة مدى جودة التحسينات.

تأكد من أن لديك شاشة عالية الجودة للحصول على أفضل تجربة، يفضل استخدام شاشة تدعم دقة 4K ومعدل تحديث مرتفع.

الخلاصة:

جهاز بلاي ستيشن 5 برو هو جهاز ألعاب قوي يقدم تجربة ألعاب أكثر واقعية وسلاسة. ومع ذلك، فإن سعره المرتفع والافتقار إلى الألعاب الحصرية يجعلان قرار الشراء صعبًا. إذا كنت من عشاق الألعاب وتبحث عن أفضل تجربة ممكنة، فإن هذا الجهاز يستحق النظر فيه. ولكن إذا كنت تبحث عن جهاز ألعاب بأسعار معقولة، فإن طراز PS5 القياسي سيكون خيارًا أفضل.