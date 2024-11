شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ألعاب PS Plus لشهر نوفمبر .. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر نوفمبر، وهذا الشهر، تضيف Sony لعبة سباق الآركيد Hot Wheels Unleashed 2 - لعبة المغامرات والحركة الخارقة Ghostwire: Tokyo ولعبة الاستنتاج الاجتماعي عبر الإنترنت Death Note Killer Within إلى خدمة اشتراك الألعاب الخاصة بها.

وستتوفر الألعاب الثلاث لمشتركي PS Plus عبر المستويات الأساسية والإضافية والديلوكس / المميزة اعتبارًا من 5 نوفمبر، وتعد Death Note Killer Within هو عنوان إطلاق اليوم الأول على PS Plus - سيتم إصدار اللعبة على الكمبيوتر الشخصي (عبر Steam) وPS4 وPS5 في 5 نوفمبر.

وستتوفر قائمة ألعاب PS Plus الشهرية، التي تم الكشف عنها على مدونة PlayStation، حتى 2 ديسمبر، ويمكن لأعضاء PS Plus إضافة العناوين المجانية إلى مكتبات الألعاب الخاصة بهم ومواصلة لعبها بعد التاريخ طالما كان لديهم اشتراك نشط.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ألعاب PS Plus الشهرية لشهر أكتوبر لا تزال متاحة على الخدمة حتى 4 نوفمبر، وتشمل هذه الألعاب WWE 2K24 وDead Space وDoki Doki Literature Club Plus!، إليك نظرة على تشكيلة ألعاب PS Plus الشهرية لهذا الشهر:

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

يُعد هذا العنوان الخاص بالسباقات تكملة لـ Hot Wheels Unleashed لعام 2021، حيث يضم أكثر من 130 مركبة من سلسلة Hot Wheels للتسابق على مسارات متعرجة مصغرة، كما تقدم Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged أيضًا مركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية في المزيج وتضيف القدرة على القفز المزدوج.

كل فئة مركبة مميزة ويمكن تخصيص كل مركبة في اللعبة على نطاق واسع، الفوز بالسباقات يكسبك نقاط مهارة، والتي يمكن إنفاقها على شجرة مهارات المركبة. وهناك أيضًا أوضاع لعب وتحديات جديدة. ستتوفر Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged على كل من PS4 وPS5.

Ghostwire: Tokyo

بعد عيد الهالوين مباشرةً، أضافت PS Plus عنوان المغامرات والحركة المخيف من Tango Gameworks، Ghostwire: Tokyo. اجتاح الأرواح والمخلوقات الخارقة للطبيعة التي أطلقها عالم خفي المدينة التي تحمل الاسم. أصبحت شوارع طوكيو فارغة حيث اختفى سكانها الصاخبون. تلعب بدور Akito، وهو صبي مسكون بروح قوية تنقل إليه قدرات خاصة. وبمساعدة قواك الجديدة التي اكتسبتها على غرار Dr. Strange، يمكنك التحقيق في الأشخاص المفقودين ومواجهة الكيانات الخارقة للطبيعة التي تجوب طوكيو الآن. تتوفر Ghostwire Tokyo على PS5.

Death Note Killer Within

هي لعبة استنتاج اجتماعي جديدة من Bandai Namco، سيتم إطلاقها على PS Plus كلعبة إطلاق في اليوم الأول، استنادًا إلى عالم الأنمي الذي يحمل نفس الاسم، من المفترض أن يلعب اللعبة ما يصل إلى 10 لاعبين عبر الإنترنت، مقسمين إلى فريقين. يحصل كل فريق على مجموعة خاصة به من الأهداف، وللفوز باللعبة، يجب عليهم معرفة هويات بعضهم البعض وإما القضاء على L أو الاستيلاء على Death Note من Kira. ستتوفر اللعبة على PS4 وPS5.