شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تحصل على أدوات قيادة تعمل بنظام Gemini والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أنها تطرح المزيد من الميزات التي تدعمها مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي (AI)، جيميني، على خرائط جوجل لن تساعد هذه الميزات الجديدة المستخدمين على استكشاف المنطقة بشكل أفضل فحسب، بل ستمكنهم أيضًا من الوصول إلى وجهة جديدة بأمان مع تجنب الارتباك فيما يتعلق بالمسار الذي يتعين عليهم اتباعه.

أعلنت الشركة اليوم أن الخرائط التي تعمل بنظام Gemini ستتمكن قريبًا من تنظيم قوائم توصي بأماكن جديدة للمستخدمين، "لنفترض أن أحد الأصدقاء يزورك وتحتاج إلى التخطيط لنشاط ما. ما عليك سوى أن تطلب من الخرائط "الأشياء التي يمكنك القيام بها مع الأصدقاء ليلاً" للحصول على أفكار منسقة مع Gemini،" كتبت الشركة في منشور على مدونة تعلن عن الأخبار مع إضافة هذه الميزة يتم حاليًا طرحه لمستخدمي البحث في الولايات المتحدة على نظامي التشغيل Android وiOS.

علاوة على ذلك، تقدم جوجل أيضًا أدوات قيادة جديدة تعمل بنظام Gemini لتسهيل على المستخدمين استكشاف الطريق قبل بدء القيادة، كذلك أعلنت الشركة أن المستخدمين الآن سيتمكنون من رؤية أهم المعالم والمعالم السياحية والمواقع ذات المناظر الخلابة وخيارات تناول الطعام عند القيادة عبر مناطق غير مألوفة.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستسلط الضوء أيضًا على المسار الذي يجب على المستخدمين القيادة فيه لتجنب عمليات الدمج المفاجئة في الطرق.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتحديث ميزة إرشادات الوصول لإظهار مدخل المبنى وأماكن وقوف السيارات القريبة للمستخدمين عند وصولهم إلى مكان ما.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستعرض أيضًا الاتجاهات، باستخدام ميزة التجوّل الافتراضي أو نظام الملاحة AR، من مكان وقوف السيارات إلى مدخل المبنى بمجرد ركن سياراتهم.

وقالت جوجل أيضًا إنها ستعرض أيضًا اضطرابات الطقس على طول الطريق. سيتم طرح هذه الميزة على Android وiOS عالميًا هذا الأسبوع.

وأخيرًا، تضيف الشركة تفاصيل جديدة بما في ذلك أماكن وقوف السيارات والمنعطفات المعقدة على طول الطريق في وضع Immersive View.

ستكون هذه التفاصيل متاحة على نظامي التشغيل Android وiOS في جميع المدن التي يتوفر بها العرض الشامل.