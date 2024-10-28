تكنولوجيا: قريبًا: إطلاق الهاتف الذكي Vivo Y59 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة Vivo تنويع عروضها في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، حيث تركز على تقديم نماذج تنافسية في جميع الفئات السعرية.

ووفقًا لهذه الاستراتيجية، ظهر طراز Vivo الجديد، وهو Vivo Y59 5G، في قاعدة بيانات IMEI.

يحمل Vivo Y59 5G رقم الطراز V2443، ورغم عدم توفر المواصفات حتى الآن، يمكن توقع بعض الميزات بناءً على مواصفات الطراز السابق Vivo Y58 5G.

يأتي Vivo Y58 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ما يجعل الشاشة سلسة وساطعة.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، ويحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، ودعم لبطاقة ذاكرة قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت لمن لديهم احتياجات تخزين إضافية.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يوفر Vivo Y58 5G إعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، هذا وبالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويتميز الجهاز أيضًا ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط، مما يتيح شحن البطارية بسرعة. وتأتي مقاومة الماء بمعيار IPX4 ومقاومة الغبار بمعيار IP6X، مما يعزز من متانة الجهاز.

كما يعمل بواجهة Funtouch 14 المبنية على نظام Android 14، مما يوفر تجربة برمجية حديثة.

من المتوقع أن يقدم Vivo Y59 5G ميزات محسنة مقارنةً بالطراز السابق Y58 5G. ورغم عدم توفر موعد إطلاق محدد، يُرجح أن يظهر الجهاز في الربع الأول من عام 2025، ما يعني أن Vivo تستعد لتقديم خيار قوي آخر في الفئة المتوسطة.

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