تكنولوجيا: Honor تؤكد دعم سلسلة Honor Magic7 برقاقة Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor بشكل رسمي على دعم سلسلة هواتف Honor Magic7 القادمة برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Elite.

قدمت كوالكوم اليوم بشكل رسمي رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite،ومن ثم بدأت الشركات المطورة للهواتف الذكية في الإعلان عن موعد توفر الجيل الجديد من الهواتف المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة.

ولقد كشفت الشركة عن موعد الإعلان عن تحديث MagicOS 9.0 في حدث يعقد غداً 23 من أكتوبر، كما تقدم الشركة خلال الحدث سلسلة هواتف Honor Magic7.

أيضاً أشار الإعلان التشويقي الذي نشر من Honor إلى أن الهواتف تتضمن كرت شاشة مدمجة مع وحدة معالجة عصبية NPU لدعم الألعاب في الوقت الفعلي، ومن المقرر أن يدعم الذكاء الإصطناعي التوليدي في خفض التحميل على كرت الشاشة.

ومن المقرر أن يعرف روبوت الذكاء الإصطناعي الجديد “YOYO”، على أن يدعم المستخدم في حجز بطاقات السفر، وجدولة التقويم، وإدارة الإشعارات، ونقل الملفات بين التطبيقات.

كما يتضمن تحديث واجهة MagicOS 9.0 ميزة عرض قائمة التطبيقات ودعم المستخدم في إلغاء التطبيقات بسلاسة، أيضاً عقدت Honor شراكة مع كوالكوم لجلب تقنية “MagicRing” التي تدعم أجهزة وتطبيقات وأيضاً خدمات مختلفة.

وتتيح هذه التقنية على سبيل المثال الدخول إلى “Cocreator” من أجهزة Honor MagicPad 2 اللوحية، وإستخدام نفس الميزة على أجهزة Windows on ARM التي ترتكز على معالجات Snapdragon، ومن المقرر أن تكشف Honor خلال الحدث المرتقب عن مزيد من التفاصيل حول هذه التقنية.

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