تكنولوجيا: Amazfit تطلق سماعات أذن بتصميم مفتوح وتقنية تقليل الضوضاء وتكامل مع اللياقة البدنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Amazfit سماعات الأذن المفتوحة Amazfit Up، التي تستهدف عشاق اللياقة البدنية والأشخاص الذين يبحثون عن راحة يومية.

بخلاف سماعات الأذن التقليدية، تتميز Amazfit Up بتصميم مشبك يترك قناة الأذن مفتوحة، مما يوفر الراحة ويسمح بالوعي الكامل بما يجري حولك.

تعتمد سماعات الأذن على خوارزمية ذكاء اصطناعي لتقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات، مما يعزز الوضوح في البيئات المزدحمة. عند إقرانها بساعة Amazfit الذكية، يحصل المستخدمون على تحديثات التمرين في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى التنقل خطوة بخطوة.

تزن كل سماعة 5 جرام فقط، وتأتي بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرياضي. تدعم السماعات تقنية Bluetooth 5.3 وBluetooth Multipoint، مما يتيح الاتصال بجهازين في الوقت نفسه.

تستمر البطارية لمدة تصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة، مع 18 ساعة إضافية بفضل علبة الشحن التي تستغرق ساعتين للشحن الكامل عبر USB-C. تأتي السماعات باللون الأسود مع سطح محكم وتحتوي على زر فعلي للتحكم في التشغيل والمكالمات والمساعدات الصوتية.

يبلغ سعر Amazfit Up حوالي 49.99 دولار/44.90 جنيهًا إسترليني:49.90 يورو. ‘حتى 27 أكتوبر، يمكن للعملاء في أسواق محددة الحصول على سماعات الأذن مجانًا عند شراء ساعة Amazfit Balance أو T-Rex 3 الذكية.

المصدر