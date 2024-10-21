شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق صور جوجل يدعم النسخ الاحتياطية لمجلدات سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

طرحت خدمة Google Photos ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية للمجلدات مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى السحابة عبر موقعها على الويب، مما يؤدي إلى تبسيط العملية لأولئك الذين يرغبون في تخزين صور سطح المكتب دون استخدام تطبيقات إضافية، على الرغم من أن هذا التحديث مناسب، إلا أنه يأتي مع اثنين من القيود الملحوظة، كما كشفت عنها Beebom.

كيف يعمل النسخ الاحتياطي لسطح المكتب في صور جوجل

يتضمن موقع صور جوجل الآن خيارًا لعمل نسخة احتياطية من المجلدات من سطح المكتب، مما يجعل العملية بسيطة. بدلاً من تنزيل تطبيق Google Drive، يمكنك الآن إجراء نسخ احتياطي لمجلدات جهاز الكمبيوتر لديك مباشرةً من موقع صور Google على الويب باتباع بعض الخطوات المباشرة:

توجه إلى موقع صور جوجل وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر على زر التحميل الموجود في أعلى اليمين.

حدد النسخ الاحتياطي للمجلدات.

اختر المجلد الذي تريد عمل نسخة احتياطية له.

اختر جودة التحميل المطلوبة، ثم انقر فوق "متابعة".

بمجرد اكتمال هذه الخطوات، سيبدأ تطبيق صور جوجل في عملية النسخ الاحتياطي، مما يسمح لك بتخزين ملفات سطح المكتب مباشرة في حساب جوجل الخاص بك دون الاعتماد على برامج خارجية.

اثنان من القيود الرئيسية للميزة

على الرغم من سهولة الاستخدام، هناك عيبان كبيران لهذه الميزة، الأول كما أشار Beebom، هو أن النسخ الاحتياطية تتم فقط عندما يكون موقع صور جوجل مفتوحًا في Google Chrome.

لن تستمر العملية في العمل في الخلفية إذا تم إغلاق علامة التبويب أو إذا قام كروم بإيقاف تشغيلها لتوفير الذاكرة، مما يعني أنه لا يمكنك الاعتماد عليها لإجراء عمليات نسخ احتياطي مستمرة أو تلقائية.

القيد الثاني هو أن الميزة مقتصرة على جوجل كروم فقط، حتى المتصفحات الأخرى المستندة إلى Chromium مثل Brave وMicrosoft Edge لا تدعم هذه الوظيفة.

وبالنسبة لمستخدمي سفاري، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أجهزة آبل، قد يكون هذا بمثابة خيبة أمل كبيرة لأن الميزة لا تعمل على متصفح آبل.

خيار مناسب ولكنه محدود

على الرغم من أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لمستخدمي سطح المكتب، إلا أن الميزة لا تزال لديها مجال للتحسين، وأبرزها التوافق الأفضل عبر المتصفحات والنسخ الاحتياطي التلقائي دون الحاجة إلى إبقاء علامة تبويب كروم مفتوحة.