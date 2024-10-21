شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية إلغاء اشتراكك فى خدمات بث شبكة ESPN Plus العالمية والان مع تفاصيل الخبر

الاشتراك فى الشبكات المتنوعة للترفيه والرياضة وغيرها قد يمثل عبء اقتصادى على مختلف الفئات بسبب الاشتراكات الشهرية الكبيرة، ويحتاج المستخدمون إلى طرق إيقافها ومنها خدمة ESPN Plus وهى شبكة رياضية عالمية، وفيما يلى كيفية إلغاء خدمات البث على الشبكة فى خطوات:

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول وقم بتسجيل الدخول باستخدام معلومات ESPN+ الخاصة بك.

الخطوة 2: حدد أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من شاشة ESPN+.

الخطوة 3: حدد اشتراك ESPN+ الخاص بك من قسم إدارة حسابي .

الخطوة 4: حدد إدارة الاشتراك

الخطوة 5: حدد إلغاء الآن ، وسيتم إلغاء خدمة ESPN+.

لاحظ أن خدمة ESPN+ ستتذكر عمومًا معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك حتى بعد إلغائك الاشتراك ، وهذا سيسمح لك بإعادة تنشيط اشتراكك في ESPN+ في المستقبل ، وقد يكون هذا خيارًا جذابًا إذا كنت مهتمًا فقط بالتسجيل لموسم معين، لذا احتفظ بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بك لاستخدامها في المرة القادمة.

جدير بالذكر ، أن شبكة إي إس بي إن هي شبكة تلفزيون رياضية عالمية مقرها في الولايات المتحدة بدأت البث منذ سنة 1979.