شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spider-Man 2 تصل لأجهزة الكمبيوتر الشخصىة يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من عام منذ تعاون بيتر باركر ومايلز موراليس في لعبة المغامرات الملحمية على جهاز PlayStation 5، والآن سيتجهان إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أوائل العام المقبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أعلنت شركة Sony في New York Comic Con اليوم أن لعبة Marvel’s Spider-Man 2 ستصدر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في 30 يناير 2025 على Steam ومتجر Epic Games.

وسيأتي الإصدار الجديد من Marvel’s Spider-Man 2 في نسختين مختلفتين وكلاهما يحتوي على الكثير من الميزات الإضافية والامتيازات للاعبي الكمبيوتر الشخصي الصبورين للغاية، حيث يأتي "الإصدار القياسي" مع اللعبة الكاملة وجميع تحديثات PS5 مثل 14 بدلة جديدة و"المستويات النهائية" وأنماط جديدة من بدلات التكافل ووضع شخصية الحركة في وضع الصورة.

فيما يأتي "الإصدار الرقمي الفاخر" أيضًا مع خمس بدلات جديدة حصرية لبيتر ومايلز لكل منهما، وفتحات مبكرة لبدلة Arachknight لبيتر ومايلز وبدلة Shadow-Spirit وأداة التقاط الشبكة وعناصر إضافية لوضع التصوير.

تتميز لعبة Marvel's Spider-Man 2 باثنين من أشهر الأسماء من Spider-Verse (باستثناء ستان لي) في نسخة موسعة من مدينة نيويورك حيث يواجهان واحدة من أطول قوائم الأشرار في أي لعبة تعتمد على القصص المصورة.

ويواجه الاثنان الأشرار مثل Kraven وBlack Cat وScorpion دون الكشف عن الكثير من المظاهر. بالطبع، الشخص الذي كان معظم المعجبين يتطلعون إلى رؤيته هو Venom ذو الصوت العميق والسميك.