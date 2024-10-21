إسرائيل تعترض طائرة مسيرة عبرت إلى تل أبيب من جهة الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض طائرة مسيرة عبرت إلى إسرائيل من جهة الشرق، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، إطلاق صفارات الإنذار في غور الأردن تحسبا لتسلل مسيرات.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان أنها قصفت مساء الأحد، أهدافا إسرائيلية حيوية في غور الأردن والجولان بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الأحد 20 - 10 - 2024، هدفا حيويا في غور الاردن المحتل بواسطة الطيران المسير".

كما أعلنت أنها ضربت للمرة الثانية يوم الأحد هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان السوري بالطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات ضد إسرائيل.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.