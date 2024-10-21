القرض الحسن.. ما هي المؤسسة المالية التي استهدفتها إسرائيل في لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات إسرائيلية، استهدفت من خلالها فروعًا لمؤسسة القرض الحسن، التابعة لحزب الله في لبنان.

وتقدم المؤسسة قروضا حسنة للمواطنين لمساعدتهم لتركيب نظام الطاقة الشمسية، ومساعدة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس أو تطوير أعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية، وشراء أو بناء سكن، بالإضافة لتقديم قروض للمساعدة على الزواج، بحسب ما ذكرته العربية.

وتستقطب المؤسسة المساهمات من أخل الخير وتعطيها على شكل قروض دون فوائد لكل الناس المحتاجين ولآجال ميسرة.

التقرير التالي يتستعرض أبرز المعلومات عن مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان، وهي كالآتي:

- تأسست عام 1982 إبان الحرب الأهلية اللبنانية.

- تعتبر الذراع المالي لحزب الله.

- تعمل بشكل مشابه للمصارف التجارية.

- هي خارج سلطة البنك المركزي اللبناني.

- هناك اتهامات حول تورطها بعمليات غسيل أموال.

- قُلص وصولها للنظام المالي العالمي.

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أكدت مساء الأحد، حدوث غارات عدة على الضاحية استهدفت القرض الحسن، لا سيما في حي السلم وبرج البراجنة.

لم تكتفي إسرائيل بهذا، فقد قصفت قواتها مقر مؤسسة القرض الحسن في منطقة الشياح بالضاحية.

في السياق ذاته، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، إن عدد الغارات على الضاحية وصل لـ11، منها واحدة على فرع القرض الحسن القريب من مطار رفيق الحريري الدول، وفقا لما ذكرته BBC.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في لبنان بعد أن أعلن في وقت سابق أنه سيستهدف "المؤسسة المالية" لحزب الله اللبناني، والتي تعرف باسم "جمعية القرض الحسن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن المؤسسة تشارك في تمويل النشاطات الإرهابية لمنظمة حزب الله ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر مهاجمة هذه البنية التحتية.