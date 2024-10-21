شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Google Flights ستساعدك الآن في حجز أرخص الرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت خدمة Google Flights ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المسافرين في العثور على رحلات طيران أرخص، مما يجعل من الأسهل توفير المال في الرحلات، وبينما تسلط المنصة الضوء بالفعل على أفضل الخيارات التي توازن بين السعر والراحة، فإن علامة التبويب الجديدة "الأرخص" تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال عرض بدائل أقل تكلفة قد تتطلب المزيد من المرونة.

وعلى سبيل المثال، قد تكتشف أسعارًا أرخص باستخدام موقع حجز تابع لجهة خارجية أو بالعودة إلى مطار مختلف عن المطار الذي غادرت منه في البداية، وتقدم هذه الميزة خيارات أكثر ملاءمة للميزانية، على الرغم من أنها قد تأتي مع مقايضات مثل فترات توقف أطول أو تحويلات ذاتية بين شركات الطيران.

ما الميزة الجديدة؟

عندما تبحث عن رحلات طيران باستخدام خدمة Google Flights، تعرض المنصة عادةً أفضل الخيارات في الأعلى، مع تحقيق التوازن بين السعر والراحة، ولكن في بعض الأحيان، توجد بدائل أرخص قد لا تكون واضحة، وعلى سبيل المثال، قد يقدم موقع حجز تابع لجهة خارجية سعرًا أقل من شركة الطيران نفسها، أو يمكنك توفير المال بالعودة إلى مطار مختلف عن المطار الذي غادرت منه.

ولجعل هذه الخيارات الصديقة للميزانية أكثر سهولة في الوصول إليها، أضافت جوجل علامة تبويب جديدة "الأرخص"، ومن خلال تحديد علامة التبويب هذه، ستتمكن من رؤية خيارات الرحلات الجوية الأكثر تكلفة، على الرغم من أنها قد تأتي مع بعض التنازلات مثل فترات التوقف الأطول، أو التحويلات الذاتية، أو شركات الطيران المختلفة لكل مرحلة من رحلتك.

وسيتم طرح هذه الميزة الجديدة عالميًا على مدار الأسبوعين المقبلين، لذا أينما تستخدم رحلات جوجل، يجب أن تراها قريبًا.

كيفية حجز رحلات طيران رخيصة باستخدام هذه الميزة

حجز رحلات طيران رخيصة باستخدام هذه الأداة الجديدة أمر بسيط، ابدأ بإدخال تفاصيل رحلتك كما تفعل عادةً على رحلات جوجل. بمجرد تحميل النتائج، سترى علامة التبويب العادية "الأفضل" التي توازن بين التكلفة والراحة، ومع ذلك، يمكنك الآن النقر فوق علامة التبويب الجديدة "الأرخص"، وسيعرض هذا القسم جميع الخيارات ذات الأسعار المنخفضة، حتى وإن كانت أقل ملاءمة بعض الشيء.

قد تجد رحلات ذات فترات توقف أطول أو حتى رحلات تتطلب تحويلات ذاتية، حيث يمكنك إدارة التغيير بين شركات الطيران بنفسك، ويمكن أن توفر لك هذه الرحلات قدرًا كبيرًا من المال، ولكنك ستحتاج إلى تقييم ما إذا كانت المدخرات تستحق المتاعب الإضافية، وتعني مرونة علامة التبويب الجديدة أنه يمكنك بسهولة مقارنة هذه المقايضات واختيار ما يناسب ميزانيتك بشكل أفضل.

لماذا هذه الميزة مفيدة

سواء كنت تخطط لقضاء إجازة كبيرة أو مجرد حجز رحلة سريعة، تساعدك هذه الميزة في العثور على أرخص الرحلات المتاحة، وإذا كنت تفكر في السفر خلال العطلات، فهذا هو الوقت المناسب للبحث عن الصفقات، وخاصة لرحلات عيد الشكر أو عيد الميلاد، حيث أن شهر أكتوبر هو عادةً أفضل وقت للحصول على أدنى الأسعار، ومع علامة التبويب الجديدة "الأرخص" في رحلات Google، لم يكن العثور على رحلات طيران صديقة للميزانية بهذه السهولة من قبل.