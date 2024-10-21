شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ربط أيفون بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أنه لا يمكن ربط أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز مع أجهزة آيفون، على الرغم من أن هذا كان صحيحًا لفترة طويلة، إلا أنه على مر السنين، عملت كل من آبل ومايكروسوفت معًا لسد هذه الفجوة وتزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بطريقة سهلة لإدارة عملهم بشكل أكثر كفاءة دون إحداث ثقب كبير بحجم جهاز ماك بوك في جيوبهم.

تقدم مايكروسوفت تطبيقًا يطلق عليه اسم Microsoft Phone Link لمستخدمي آيفون والذي يمكّن مالكي أجهزة آبل من الوصول إلى أجزاء من آيفون الخاص بهم من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

ويمكن للمستخدمين إجراء المكالمات وتلقيها والتحقق من الإشعارات ورفضها وإرسال الرسائل والرد عليها وعرض جهات الاتصال من أجهزة آيفون الخاصة بهم على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لربط جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز بجهاز آيفون:

ربط آيفون بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز:

يحتاج مالكو أجهزة آيفون وويندوز إلى تلبية مجموعة من المتطلبات لربط أجهزة آيفون الخاصة بهم بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

القائمة تشمل:

جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 15 أو إصدار أحدث من نظام التشغيل.

جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10 مع تحديث مايو 2019 أو إصدار أحدث أو ويندوز 11.

جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز مع دعم بلوتوث منخفض الطاقة (BLE).

ربط آيفون بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز: كيفية الاستخدام

الخطوة 1: قم بتشغيل بلوتوث على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز وآيفون واحتفظ بكلا الجهازين بالقرب منك

الخطوة 2: ابحث عن رابط الهاتف في قائمة ابدأ ثم افتح التطبيق.

الخطوة 3: ضمن اختر هاتفك، حدد خيار آيفون.

الخطوة 4: قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز باستخدام الكاميرا الافتراضية لجهاز آيفون لبدء عملية الاقتران عبر بلوتوث.

الخطوة 5: بعد ذلك، قم بمنح الأذونات على آيفون لمزامنة الرسائل والإشعارات وجهات الاتصال مع جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز.

الخطوة 6: لتمكين ميزات محددة، انتقل إلى الإعدادات في تطبيق Phone Link.