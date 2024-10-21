تكنولوجيا: Oppo تكشف مواصفات Enco X3 بالكامل قبل الإطلاق الرسمي في 24 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لعقد حدث في 24 أكتوبر لإطلاق سلسلة الهواتف Find X8، إلى جانب مجموعة من الملحقات الأخرى. من بين هذه الملحقات، سيتم الكشف عن Pad 3 Pro، الشاحن اللاسلكي المغناطيسي OnePlus Mag، بالإضافة إلى لون جديد لساعة Watch X.

ولن يقتصر الحدث على الهواتف والملحقات فقط، إذ سيتم أيضًا الكشف عن سماعات الأذن الجديدة Enco X3 TWS. ومع ذلك، قبيل الحدث، قامت Oppo بنشر صفحة المنتج على موقعها الإلكتروني الصيني، حيث كشفت عن المواصفات الكاملة لسماعات الأذن Enco X3.

تأتي سماعات الأذن هذه مزودة بتقنية متقدمة لإلغاء الضوضاء، حيث يمكنها تقليل الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 50 ديسيبل. كما تتضمن ميزة AI Call Noise Reduction، بالإضافة إلى تقنية التعرف على VPU Bone Voiceprint، مما يتيح تحسينًا كبيرًا في التحكم في الضوضاء من خلال خوارزمية جديدة مضادة لضوضاء الرياح.

أحد الجوانب المميزة في هذه السماعات هو استخدامها لتقنية حساب الصوت البشري في الوقت الفعلي لتقليل الضوضاء، مما يؤدي إلى تحسين قدرة تقليل الضوضاء بنسبة تصل إلى 200%.

كما تحتوي السماعات على نظام DAC مزدوج ونظام ثلاثي الميكروفونات، مما يحسن وضوح الصوت أثناء المكالمات وتشغيل الوسائط.

أما بالنسبة لمحبي الموسيقى، فإن Enco X3 تدعم نقل الصوت لاسلكيًا بدون فقدان بفضل معدل نقل يبلغ 1 ميجابت في الثانية. بفضل تقنية Bluetooth 5.4 وLHDC 5.0، يمكن تشغيل الصوت بجودة تصل إلى 192 كيلو هرتز/24 بت، مما يوفر تجربة استماع غنية. كما تم ضبط ملف تعريف الصوت بواسطة DYNAUDIO، وتدعم السماعات أيضًا الصوت المكاني.

بالإضافة إلى الميزات التقنية، توفر سماعات Enco X3 خيارات تحكم متعددة. يمكن للمستخدمين تشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا، والرد على المكالمات أو إنهائها باستخدام الإيماءات. كما أنها مقاومة للعوامل الخارجية، إذ تحمل تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام حتى عندما تكون اليدان مبتلتين قليلاً.

تحتوي كل سماعة أذن على بطارية بسعة 58 مللي أمبير في الساعة، بينما تأتي علبة الشحن بسعة 566 مللي أمبير في الساعة. يدعم الشحن السلكي واللاسلكي، مع إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 10 واط.

ورغم أن السعر الرسمي لسماعات Enco X3 لم يُعلن بعد، إلا أن Oppo قد بدأت بالفعل في قبول الحجوزات المسبقة على موقعها الإلكتروني. سيتم الكشف عن تفاصيل الأسعار والتوافر في 24 أكتوبر.

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