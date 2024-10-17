تكنولوجيا: أمازون تطلق Kindle Colorsoft Signature بشاشة حبر إلكتروني ملونة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أمازون بهدوء عن أربعة أجهزة Kindle جديدة، وكانت أبرز إضافة هي Kindle Colorsoft Signature Edition، وهو أول قارئ إلكتروني من العلامة التجارية مزود بشاشة حبر إلكتروني ملونة.

إلى جانب هذا الإصدار، تم الكشف عن الجيل الثاني من Amazon Scribe، الذي يأتي مع العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بالإضافة إلى نماذج Paperwhite المحدثة وKindle للمبتدئين.

إصدار Kindle Colorsoft Signature Edition

يتميز Kindle Colorsoft Signature Edition بإضاءة جديدة باستخدام مصابيح LED من النتريد، والتي تدّعي أمازون أنها ستوفر ألوانًا تشبه الورق مع تباين ممتاز. هذه الميزة تجعل الجهاز مثاليًا لقراءة القصص المصورة، عرض الصور، وإبراز النصوص بألوان متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجهاز بمقاومته للماء ويأتي مع عمر بطارية يصل إلى ثمانية أسابيع، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي. تم تسعير الجهاز عند 279.99 دولارًا، ومن المتوقع بدء الشحنات في 30 أكتوبر.



Kindle Scribe (2024)

يأتي Kindle Scribe (2024) مع شاشة بحجم 10.2 بوصة ودقة 300 بكسل لكل بوصة، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة. من ضمن هذه الميزات القدرة على تلخيص النصوص في نقاط رئيسية وتحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص.

كما يتميز الجهاز بميزة Active Canvas التي تحافظ على الملاحظات حتى عند تغيير حجم الخط أو التخطيط. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أمازون على تطوير قلم Premium Pen الذي يحتوي على طرف ناعم لتحسين تجربة الكتابة. يبلغ سعر هذا الجهاز 399.99 دولارًا، وسيتم بدء الشحنات في 4 ديسمبر.



Kindle Paperwhite (2024)

يحصل Kindle Paperwhite على تحديث كبير من خلال شاشة بحجم 7 بوصات وتقنية ترانزستور أكسيد جديد، مما يمنح نسبة تباين أفضل لتقديم نص أوضح. كما يتيح الجهاز تقليب الصفحات بسرعة أعلى بنسبة 25%، بالإضافة إلى أنه مقاوم للماء بالكامل.

يبدأ سعر الجهاز من 159.99 دولارًا للنسخة ذات سعة 16 جيجابايت، ويصل إلى 199.99 دولارًا للنسخة المتميزة بسعة تخزين 32 جيجابايت ودعم الشحن اللاسلكي.

Kindle (2024)

أخيرًا، يأتي جهاز Kindle للمبتدئين بتحديثات بسيطة مقارنة بطراز 2022، مثل سرعة تقليب الصفحات المحسنة وسعة تخزين تبلغ 16 جيجابايت. سعر هذا الجهاز محدد عند 109.99 دولارًا.

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