شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تحذر: الهجمات السيبرانية بدافع الاحتيال في تزايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أن الهجمات السيبرانية بدافع الاحتيال، خاصة هجمات الفدية، ازدادت على مدار العام الماضي وما زالت تمثل "تهديدا مستمرا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) الثلاثاء.

وذكر تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي إن عدد هجمات الفدية ارتفع بأكثر من الضعف خلال الـ 12 شهرا الماضية.

وما زالت رسائل البريد الإلكتروني والرسائل البريدية والصوتية المرسلة بغرض الاحتيال أكثر الطرق شيوعا التي يتمكن عن طريقها قراصنة الإنترنت من الوصول إلى ملفات المستخدمين. ثغرات الأمن السيبراني لكن مايكروسوفت أشارت إلى أن الثغرات في الأمن السيبراني بسبب عدم تحديث البرامج واستغلال قراصنة الإنترنت لنقاط الضعف المعروفة ما زال يمثل مشكلة.

وأوضح التقرير أيضا أن شركة التكنولوجيا لاحظت ارتفاع عدد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خمس أمثال في السنتين الماضيتين، فيما ترصد مايكروسوفت حاليا حوالي 100 ألف عملية احتيال يوميا في 2024.