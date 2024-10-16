شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة رسائل Google تزيد خصوصية مستخدميها فى الملف الشخصى بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خدمة Google Messages، انها تعمل الآن على خطر إصلاح خاص لاكتشاف الملف الشخصي الذي كان موجودًا منذ أن قدمت جوجل هذه الخاصية وحتى العام الماضي.

وأكدت جوجل، أنه زيادة الإقبال من قبل المستخدمين، للمشاركة في خدمة Google Messages، نجحت الشركة في الكشف عن الملفات الشخصية المميزة، لكنها لازالت تعمل على إصلاح مخاوف الخصوصية المتعلقة باكتشاف الملف الشخصي.

وأشارت الشركة، أنه من خلال البحث في كود Google Messages v20241010 beta، تغييرات من شأنها أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه رؤية اسمهم وصورة ملفهم الشخصي، في الوقت الحالي، كجزء من ميزة اكتشاف الملف الشخصي، كما يمكنك اختيار استخدام الاسم من ملفك الشخصي أو اسم قصير وإظهار صورة ملفك الشخصي أو إخفاؤها.

وأكدت انه عندما يصبح هذا التحديث رسميًا، ستتوفر لديك خيارات جديدة داخل Google Messages لخصوصية الملف الشخصي وإمكانية رؤيته.

وبحسب ما ورد، سيتم عرض هذه الخيارات الجديدة لك عند تسجيل الدخول إلى Google Messages لأول مرة بمجرد طرح التحديث، حيث ستتمكن من تغيير هذا الإعداد من خلال خيار "ملفك الشخصي" في مبدل الحساب بعد ذلك أيضًا.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان اختيار خيار "لا أحد" يعني إيقاف تشغيل ميزات اكتشاف الملف الشخصي، ومع ذلك، فإن تقديم هذه الخيارات يعد وسيلة لضمان عدم قلق الأفراد المهتمين بالخصوصية بشأن ميزات اكتشاف الملف الشخصي.

في الوقت الحالي، لا يزال لا يمكنك تعيين صورة ملف شخصي أو اسم مختلف لGoogle Messages، ويأخذ التطبيق الصورة والاسم من حسابك في Google.