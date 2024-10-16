تكنولوجيا: هواوي تدعم سلسلة Mate 70 بإختيارين في أنظمة التشغيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى خطط هواوي لدعم سلسلة هواتف Huawei Mate 70 القادمة باثنان من الإختيارات في أنظمة التشغيل.

تدعم العملاق الصيني هواوي مستخدمي هواتف Huawei Mate 70 في الأسواق العالمية بميزة تشغيل تطبيقات الأندوريد، على عكس مستخدمي الهواتف التي ترتكز على HarmonyOS NEXT والتي لن تدعم نشغيل تطبيقات الأندوريد.

ولقد فرضت الحكومة الأمريكية عدد من القيود على العملاق الصيني هواوي والتي تمنع الشركة من تشغيل خدمات جوجل على هواتفها الذكية، لذا إتجهت هواوي لدعم هواتفها بنظام تشغيل HarmonyOS.

إلا أن شركة هواوي تستعد لإطلاق تحديث HarmonyOS NEXT والذي يعد خطوة هامة لشركة هواوي في نقطة تحولها بشكل تام عن إستخدام نظام الأندوريد المفتوح وبالتالي تطبيقات الأندوريد.

ولا يعد إستغناء هواوي عن تطبيقات الأندوريد في السوق الصيني مشكلة كبيرة للمستخدمين، على عكس المستخدمين في الأسواق العالمية، حيث يعد غياب تطبيقات الأندوريد مشكلة كبيرة.

وتشير التفاصيل الجديدة التي جاءت عبر “RuiPlaysDigital” أن هواوي قد تتجه لمعالجة هذه المشكلة عبر إستخدام إعدادات مزدوجة في البرمجيات في سلسلة Mate 70 في الأسواق العالمية.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تقدم هواوي سلسلة هواتف Huawei Mate 70 بنظام HarmonyOS NEXT، مع نظام أخر يدعم تشغيل تطبيقات الأندوريد عبر واجهة APK.

يذكر أن هواوي لم تؤكد بشكل رسمي على دعم سلسلة Huawei Mate 70 بنظام الإطار المزدوج للبرمجيات، إلا أن العملاق الصيني ستقدم تفاصيل أكثر في الحدث المقرر عقده في 22 من أكتوبر.

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