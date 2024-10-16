شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من عمليات الاحتيال الرقمية فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن ارتفاع عدد عمليات الاحتيال على الكثيرين من الأشخاص وهو أمر مثير للقلق، ووصلت فى دولة الهند وحدها إلى 600 حالة احتيال إلكتروني على مواطنين خلال فترة ثلاثة أشهر فقط، وكل منها تصل إلى خسائر تتجاوز 20 مليون روبية

إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية نفسك كالتالى :

1 - لا تثق أبدًا في المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة تدعي أنها من شركة توصيل أو جهة إنفاذ قانون، وإذا تلقيت مثل هذه المكالمة أغلق الهاتف واتصل بالشركة مباشرةً من خلال قنواتها الرسمية، يمكنك العثور على أرقام خدمة العملاء الخاصة بهم على مواقعهم الرسمية.



2- كن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الحساسة، مثل أرقام حساباتك أو تفاصيل البنك أو كلمات المرور، عبر الهاتف، لن تطلب منك السلطات أو الشركات الحقيقية مثل هذه التفاصيل أبدًا ، وإذا شارك شخص ما تفاصيلك الشخصية معك عبر مكالمة، فلا داعي للذعر.

3 - راقب حساباتك بحثًا عن أي نشاط مشبوه وفكر في الاشتراك في الخدمات التي تنبهك في حالة تعرض بياناتك للخطر ، قم دائمًا بتمكين المصادقة الثنائية لمعلوماتك الرقمية الحساسة.



4 - تذكر أن وكالات إنفاذ القانون الحقيقية لا تصدر تهديدات بالاعتقال عبر الهاتف، وإذا تلقيت مثل هذه المكالمة، فمن المؤكد أنها عملية احتيال قم بحظر الرقم والإبلاغ عنه للسلطات.

5 - تذكر أنه لن تقوم أي منظمة شرعية بتهديدك بالاعتقال عبر الهاتف.



كما أصدرت إحدى شركات الشحن بيانًا رسميًا أبلغت فيه المستخدمين بأن الشركة لا تطلب أبدًا معلومات حساسة عبر المكالمات الهاتفية ، وحثت مستخدميها على البقاء آمنين ، ولا تطلب معلومات شخصية من خلال مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها أو بريد أو بريد إلكتروني للسلع التي يتم شحنها أو الاحتفاظ بها، ما لم يطلبها العملاء أو يبادروا بذلك.

وإذا تلقى أي فرد أي مكالمات هاتفية أو رسائل مشبوهة، فمن المستحسن ألا يقدم معلوماته الشخصية، بدلاً من ذلك، يجب عليه الاتصال فورًا بسلطات إنفاذ القانون المحلية في المنطقة المجاورة أو الإبلاغ إلى إدارة الجرائم الإلكترونية."