شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتثبت التطبيقات بسهولة.. تحديث جديد لمتجر أندرويد يوفر "زر جديد" والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تمتلك هاتفًا يعمل بنظام Android، فمن المحتمل أنك تقضي الكثير من الوقت في متجر Google Play، حيث تتوفر تطبيقات وألعاب لا حصر لها للاختيار من بينها، ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تصبح قوائم التطبيقات طويلة جدًا لدرجة أن زر التثبيت قد يختفي، مما يجبرك على التمرير مرة أخرى إلى الأعلى، وهو أمر مزعج، لذلك يهدف التغيير القادم لمتجر Google Play إلى معالجة هذه المشكلة من خلال جعل زر التثبيت عنصرًا ثابتًا في قوائم التطبيقات.



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ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يشير تقرير حديث إلى أن إصدار 43.1.19 من متجر Google Play يحتوي على رمز يشير إلى ميزة ستبقي الرأس ثابتًا في مكانه على قوائم التطبيقات، وهذا يعني أن زر التثبيت سيظل مرئيًا أثناء التمرير عبر تفاصيل التطبيق.



يحتوي الرأس على معلومات أساسية حول التطبيق، بما في ذلك الرمز والاسم والمطور ومتوسط التقييم من متجر Play وما إذا كان يحتوي على إعلانات.



ستلاحظ أيضًا زر التثبيت المفيد للتنزيلات السريعة مباشرة على جهازك، بالإضافة إلى قائمة منسدلة تتيح لك تثبيت التطبيق على أدواتك الأخرى.



قد يبدو الأمر وكأنه تعديل بسيط، لكنه قد يفيد مطوري التطبيقات، حيث إنه عندما يكون زر التثبيت عالقًا في الأعلى، فكلما مررت لأسفل، زادت احتمالية ارتدادك بدلاً من التمرير لأعلى للضغط على هذا الزر.



وإذا كان زر التثبيت في موضع ثابت، فيمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق بسهولة بعد التحقق من التفاصيل، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التحويلات للمطورين الذين يستثمرون الوقت في إنشاء قوائم غنية ومفيدة.