شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من الذكاء الاصطناعي تمكنك من ضبط "اللصوص" والقبض عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميزة جديدة أطلق عليها Ring doorbell AI، من زيادة معدلات الأمان للمنازل وحمايتك من المجرمين أو المتسللين إلى منزلك، وسهولة القبض عليهم، بعدما نجحت هذه الميزة في جعل أجراس الأبواب RING قادرة على العثور على أي شيء عبر مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ونجحت هذه التكنولوجيا في ملاحقة المتسللين من خلال الكشف عنهم، بواسطة الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، َبدلاً من التمرير عبر لقطات الفيديو الخاصة، يمكنك كتابة الاستعلامات مباشرة في تطبيق Ring الخاص بك لتحديد اللحظة المناسبة التي ترغب في البحث عنها.

وأكد التقرير أن" البحث الذكي يساعدك عن الفيديو" على البقاء على مقربة من التفاصيل المهمة، مثل عائلتك أو حيواناتك الأليفة أو منزلك أو عملك أو اهتماماتك الشخصية، ويمكنه مساعدتك في الإجابة على الأسئلة اليومية، مثل متى عاد الأطفال إلى المنزل من المدرسة.



وسيتم طرح "البحث الذكي عن الفيديو" في الإصدار التجريبي العام أولاً، ولكن عند إطلاقه بالكامل، ستتمكن من البحث عن أشياء تتعلق بالحيوانات والمواقع والأشخاص والوقت والمركبات والطقس وحتى بعض الأنشطة، مثل القفز أو الجري أو اللعب أو الركوب.



ويمكنك تزويد أجراس الأبواب بهذه الخاصية، مع تزويدالكاميرات التي تعمل بالفيديو، لتتمكن من ملاحقة المتسللين.

