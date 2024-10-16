تكنولوجيا: Oppo تدعم هاتف Oppo Reno 13 Pro المرتقب بمعالج Dimensity 9300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط Oppo لدعم هاتف Oppo Reno 13 Pro القادم بمواصفات من الفئة المميزة، كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 9300.

تستعد شركة Oppo لعقد حدث في 24 من شهر أكتوبر الجاري في السوق الصيني لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Find X8.

وفي أحدث التفاصيل التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أشير إلى أن Reno 13 Pro وهو أحدث الإصدارات المتوسطة المرتقبة من الشركة يأتي أيضاً بمميزات تقدم في الفئة الأعلى من هواتف Oppo.

كما أوضح مصدر التسريبات أن هاتف Oppo Reno 13 Pro يأتي برقاقة معالج Dimensity 9300، مع مقاومة أعلى للماء والأتربة.

أيضاً تدعم Oppo هذا الإصدار بكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بميزة دعم الشحن اللاسلكي.

كما تؤكد التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن هاتف Reno 13 Pro يتميز بتصميم معدني للإطار وهي واحدة من المميزات التي إشتهرت بها الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف الشحن اللاسكي المغناطيسي عبر حافظة مخصصة، كما تشير التسريبات إلى أن سلسلة Reno 13 تضم بطارية بسعة ضخمة، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 5600 mAh، ويضم Reno 13 Pro بطارية بقدرة 5900 mAh.

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