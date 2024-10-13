تكنولوجيا: تطبيق “محلي” تجربة إستثنائية في التسوق الإلكتروني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل تبحث عن علامة تجارية محلية موثوقة أو منتج محدد في السوق المحلي؟ إذاً عليك فقط تحميل تطبيق “محلي” لتحصل على تجربة تسوق إلكتروني إستثنائية تجمع لك ملايين المنتجات بين يديك.

تعد منصة “سلة” واحدة من منصات التجارية الإلكترونية الأكثر شعبية وتأثيراً في سوق المملكة العربية السعودية، وتقدم المنصة للمستخدمين تطبيق “Mahally” الذي يجمع أكثر من 60 ألف متجر وأكثر من 8 مليون منتج محلي للتسوق من بينها بتجربة سلسة وسريعة.

يمكنك أيضاً تخصيص تجربة التسوق في تطبيق محلي وفقاً لتفضيلاتك الخاصة بين الكثير من العلامات التجارية، والمتاجر الإلكترونية الموثوقة في السوق المحلي، حيث تم دعم تطبيق “محلي” بالذكاء الإصطناعي لتجربة بحث ذكي بين الكثير من المنتجات، وإكتشاف سريع لمنتجاتك المفضلة وأيضاً تصنيف المنتجات بآلية ذكية لتيسير عملية البحث في التطبيق.

أيضاً لن تحتاج إلى التأكيد على موثوقية العلامة التجارية أو المنتج الذي يقع عليه إختيارك، حيث طور التطبيق بهدف رئيسي لجمع المنتجات المحلية الفريدة وأيضاً العلامات التجارية المفضلة للمستخدمين في سوق المملكة.

فقط تطبيق واحد يجمع بين 60 ألف متجر إلكتروني، كما ينفرد بوجود بعض المنتجات التي ستجدها حصرياً في تطبيق “محلي”، لذا لن يكون عليك البحث عن منتجك المفضل في أسواق مختلفة، فقط ستحتاج إلى تحميل التطبيق لتصل إلى كل ما تحتاج إليه من منتجات.

كما يدعمك التطبيق بأفضل العروض المقدمة للمنتجات المختلفة، حيث يتميز التطبيق بعروض أسبوعية على المنتجات المختلفة وأيضاً عرض أفضل الأسعار، لذا يجذب التطبيق 1 من ثلاث مستخدمين في سوق المملكة للإنضمام لرحلة تسوق تجوب كل أرجاء السوق المحلي .

ومع هذا العدد الكبير من المنتجات الذي يتخطى 8 مليون منتج والتجربة الذكية في التسوق لن تحتاج إلى البحث عن المنتجات الأكثر تقييماً أو الترند الجديد الذي يجذب قاعدة المستخدمين، فقط تطبيق محلي لديه القدرة لدعمك بتجربة شراء حصرية لهذه الفئة من المنتجات، لذا عليك فقط أن تنضم لهذه التجربة من خلال تحميل تطبيق محلي عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/sa/app/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-mahally/id6443902847?mt=8

كما يمكنك زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

https://mahally.com/?srsltid=AfmBOopOtrnvxdENKDtymfWSMSlmwuNoX5IqJKpVrzd6UBSXkzpBPvdK