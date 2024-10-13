شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تجلب هذه التغييرات إلى آي كلاود.. أبرزها الوضع الداكن لتحديث تطبيق الصور والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة آبل تحديثات جديدة لمنصة iCloud الخاصة بها والتي تمكن مستخدمي أجهزة iPhone وiPad وMac وغيرهم من مستخدمي أجهزة آبل من الوصول إلى التطبيقات والإعدادات عبر أي متصفح ويب، وكما هو موضح في منشور مدونة آبل، تتضمن الترقية الجديدة دعم الوضع المظلم وخيارات لتخصيص الصفحة الرئيسية بمظاهر ألوان مختلفة، كما أنه يوفر تحسينات في التصميم والوظائف للتطبيقات مثل التقويمات والصور والملاحظات.

في وقت سابق، كان موقع iCloud الإلكتروني متاحًا فقط في الوضع الفاتح، ومع ذلك أصبح لدى المستخدمين الآن خيار تغيير مظهر موقع الويب إلى الوضع المظلم، بالإضافة إلى ذلك قد يكون لدى المستخدمين الآن خيار تخصيص صفحتهم الرئيسية عن طريق تحديد خيارات ألوان مختلفة. هذا الخيار متاح في أسفل الصفحة الرئيسية.

تصميم التطبيق وميزاته

بالإضافة إلى الموضوع، أدى التحديث إلى تحسين تصميم وتخطيط بعض التطبيقات بما في ذلك التقويم، الذي يدعم الآن التقويم العربي أو الهجري، مما يجعله أكثر فائدة للأفراد الذين يستخدمون هذا النظام.

علاوة على ذلك، يتضمن iCloud Drive الآن علامة تبويب "عرض مشترك" جديدة، مما يسهل على المستخدمين العثور على الملفات المحفوظة على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

ليس هذا فقط، فقد تلقى تطبيق الصور من آبل أيضًا ترقية تتيح للمستخدمين التبديل بسرعة بين الأشهر والسنوات في مكتبة الصور الخاصة بهم من خلال النقر على زر التقويم، وهذا يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى التمرير لأسفل لجميع الصور الموجودة في معرض الصور الخاص بهم، فقط انقر على الأيقونة وحدد التاريخ والشهر.

كما يمكن للمستخدمين تعديل تاريخ ووقت وموقع الصور في لوحة المعلومات ويمكن الآن عرض الصور الموجودة على الموقع في ألبومات، مما يوفر المزيد من خيارات الترتيب.

وبصرف النظر عن ذلك، تم أيضًا تحديث تطبيق Notes من قبل عملاق التكنولوجيا، مما يسمح للمستخدمين بوضع الملاحظات المهمة في أعلى قوائمهم للوصول إليها بسرعة.

يمكن تثبيت هذه الملاحظات مباشرة من الصفحة الرئيسية ويمكن إدارة المستخدمين بمجرد النقر بزر الماوس الأيمن أو النقر مع الضغط على مفتاح التحكم على جهاز ماك.

من ناحية أخرى، يتيح تحديث تطبيق التذكيرات للمستخدمين إنشاء قوائم جديدة وإدارة التذكيرات المتكررة بشكل فعال.



