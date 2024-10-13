شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بلاي تكشف عن ميزات جديدة لأندرويد.. ما يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير أن شركة جوجل أرسلت إشعارًا جديدًا لبعض مستخدمي أندرويد من خلال خدمات جوجل بلاي ، يفيد بأن "جهاز Android الخاص بك يحتوي على ميزات جديدة"، يتم فتح هذا الإشعار في واجهة ملء الشاشة، ويعرض الميزات المقدمة حديثًا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، بما في ذلك Circle to Search وGoogle Lens وGoogle Photos، وغيرها. وفقًا لموقع 9To5Google، تم إرسال هذه الإشعارات مسبقًا إلى مستخدمي Pixel فقط عبر تطبيق تيبس.

عندما يضغط المستخدمون على الإشعار، يتم الترحيب بهم بواجهة ملء الشاشة تسلط الضوء على أحدث إمكانيات Android. يمكن للمستخدمين التمرير عبر شاشات متعددة في الوضع الدائري، مما يسمح لهم باستكشاف ميزة واحدة في كل مرة. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز وعي المستخدم بالوظائف الجديدة المتوفرة على أجهزتهم.

وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Google، تشتمل كل واجهة على رسم بياني مع إشارة مرئية لكيفية استخدام الميزة، بالإضافة إلى وصف نصي للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تضمين زر "كيفية البدء" لمساعدة العملاء على فهم كيفية استخدام الوظائف.

ما هي هذه الميزات

دائرة للبحث: تتيح الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين البحث عن أي شيء على هاتف Android دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. يشير الاسم نفسه إلى أنه يمكن للمستخدم البحث عن أي شيء بمجرد وضع دائرة حول العنصر. في الشهر الماضي، تم تحديثه لمسح رموز QR والرموز الشريطية التي تظهر على الشاشة.

جوجل لينس: ميزة مهمة تستخدم التعرف على الصور لفهم ما تنظر إليه وتقديم المعلومات ذات الصلة به.

رسائل جوجل: تدعم رسائل Google الآن تأثيرات ملء الشاشة.

صور Google: يحصل تطبيق الصور على ميزات جديدة مثل Photo Unblur وMagic Eraser وPortrait Light وMagic Editor.

محفظة جوجل: تقبل Google Wallet الآن تصاريح QR والرمز الشريطي، مما يسمح للمستخدمين بالوصول بسرعة إلى التصاريح التي تم إرسالها إليهم عبر البريد الإلكتروني.

التصفح الآمن من جوجل: يحمي التصفح الآمن من جوجل المستخدمين من مواقع الويب والتنزيلات والإضافات الخطيرة، وفقًا لموقع 9To5Google، يبدو الآن أن الدرع الأخضر هو رمز جديد.

وفي أخبار أخرى، قامت جوجل مؤخرًا بتحديث تطبيق مكالمات الفيديو الخاص بها، Google Meet، حيث قدمت واجهة مُعاد تصميمها وزرًا جديدًا "جديد". يوفر هذا الزر للمستخدمين خيارات لإنشاء اجتماع جديد أو جدولة اجتماع أو إعداد مكالمة جماعية.



بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعرض جهات الاتصال لإجراء المكالمات الفورية، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة من خلال تسهيل الاتصال بالآخرين. يهدف التحديث إلى تبسيط عملية بدء الاجتماعات وتحسين وظائف التطبيق للمستخدمين.