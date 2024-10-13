شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Xbox Cloud Gaming ستتيح لك بث ألعابك الخاصة فى نوفمبر.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة مايكروسوفت لدعم بث مكتبات ألعاب Xbox الشهر المقبل ، وتقول مصادر مطلعة على خطط مايكروسوفت لموقع The Verge أن الشركة تستعد لاختبار القدرة على بث الألعاب التي تمتلكها والتي ليست جزءًا من مكتبة Xbox Game Pass الحالية.

كجزء من مشروع طويل الأمد يُعرف باسم Project Lapland داخل Microsoft، كانت شركة البرمجيات العملاقة تستعد لتجهيز خوادم Xbox Cloud Gaming الخاصة بها لتكون قادرة على دعم بث آلاف الألعاب ، وستختبر Microsoft أولاً قدرات بث Xbox Cloud Gaming الجديدة الخاصة بها مع Xbox Insiders في نوفمبر، قبل توسيعها لتشمل المزيد من مستخدمي Xbox والمزيد من الألعاب.

ويأتى توسع Xbox Cloud Gaming في نفس الشهر الذي تخطط فيه Microsoft لتمكين عمليات شراء الألعاب في تطبيق Xbox للجوال لنظام Android في الولايات المتحدة ، وتمكنت Microsoft من القيام بذلك بفضل حكم قضائى فى وقت سابق من هذا الأسبوع يجبر Google على التوقف عن طلب Google Play Billing للتطبيقات فى متجر Play اعتبارًا من 1 نوفمبر.

كشفت رئيسة شركة Xbox سارة بوند أمس أنه "بدءًا من شهر نوفمبر، سيتمكن اللاعبون من لعب وشراء ألعاب Xbox مباشرة من تطبيق Xbox على Android"، وبمجرد اكتمال عمل Microsoft لتمكين مكتبة ألعاب كاملة على Xbox Cloud Gaming، ستتمكن من شراء لعبة Xbox على Android وبثها على الفور إلى جهازك.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على متجر Xbox للجوال يعتمد على المتصفح، وكان من المقرر فى الأصل إطلاقه في يوليو ، وسيتضمن المتجر في البداية عروضًا وعناصر داخل اللعبة، لكنه سيتوسع ليشمل ألعاب الطرف الأول في النهاية ، وقالت مايكروسوفت في أغسطس إن الاختبار بدأ على متجر الجوال القائم على الويب وأن "العمل يتقدم بشكل جيد وسيكون لدينا المزيد لنشاركه في المستقبل".