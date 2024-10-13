شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعشاق الـ Games .. لعبة Tomb Raider IV-VI Remastered تصدر فى 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن لعبة Tomb Raider IV-VI Remastered ستصدر على PS4 و PS5 في 14 فبراير 2025 لعشاق الـ games، وتتميز هذه الإصدارات المعاد تصميمها بصور محدثة، على الرغم من أنه يمكنك التبديل إلى الرسومات القديمة للاستمتاع بالحنين إلى الماضي.

وينطبق نفس الشيء على عناصر التحكم، فهناك عناصر تحكم حديثة مستوحاة من الإصدارات الأحدث في السلسلة، ولكن هذه المدخلات القديمة على بعد تبديل واحد فقط.

وتتضمن المجموعة أكثر من 150 games، والتي تتميز "بإيماءات إلى لحظات أيقونية من السلسلة"، كما عاد وضع التصوير من Tomb Raider I-III Remastered، مما يسمح للاعبين بمشاركة "اللحظات المفضلة وجمال البيئات المعاد تصميمها مع المجتمع".

ومن الجدير بالذكر أن games الثلاث المضمنة في هذه المجموعة لم يُشار إليها مطلقًا على أنها تتمات مرقمة، وتتميز النسخة المعاد إتقانها بـ Tomb Raider: The Last Revelation و Tomb Raider: Chronicles و Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Crystal Dynamics و Eidos هما وراء هذه النسخ المعاد إتقانها، لذا فهذه هي الصفقة الحقيقية، هذا هو الفريق الذي صنع Tomb Raider I-III Remastered المذكورة أعلاه، والتي حظيت بمراجعة جيدة.

يبدو الأمر وكأننا في خضم نهضة كروفت، حيث تم عرض فيلم الرسوم المتحركة Tomb Raider: The Legend of Lara Croft لأول مرة على Netflix وتقوم Phoebe Waller-Bridge، التي لعبت دور البطولة في أحدث أفلام Indiana Jones، بكتابة عرض حي لـ Lara Croft لـ Prime Video.