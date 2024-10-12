شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق بيانات فيديليتى يتسبب فى تسريب بيانات شخصية لـ 77 ألف عميل والان مع تفاصيل الخبر

وقع اختراق جديد لمؤسسة مالية ضخمة، وقد أدى إلى تسريب المعلومات الشخصية لآلاف العملاء إلى الجمهور، بعد أن تسلل مجهول الهوية ونجح في الحصول على بيانات شخصية لـ 77.009 عميل من شركة إدارة الأصول المالية Fidelity Investments.

وكشف ملف قدمه المدعى العام في ولاية ماين بالولايات المتحدة، أن الطرف الثالث المجهول حصل على المعلومات في منتصف أغسطس باستخدام حسابين زائفين للعملاء، ولم يُعرف بعد كيف تم استخدام هذه الحسابات للوصول إلى بيانات العملاء.

وقالت شركة فيديليتي في رسالة إلى عملائها إنها اكتشفت الاختراق في 19 أغسطس ، وذكرت الرسالة أيضًا أن الطرف المجهول لم يصل إلى حسابات عملاء فيديليتي ولكن بعد أن أكملت فيديليتي مراجعتها، أكدت أن البيانات الشخصية للعملاء قد تم اختراقها.

وقدم مكتب المدعي العام، إشعارًا ثانيًا بخرق البيانات، يكشف عن "حادثة أخرى تتعلق بأمن البيانات" لعملاء شركة Fidelity Investments ، ويقول الإشعار إن الطرف الثالث غير المصرح به حصل على حق الوصول إلى "قاعدة بيانات داخلية تحتوي على صور للمستندات المتعلقة بعملاء Fidelity" عن طريق تقديم طلبات مزيفة للوصول أيضًا في 19 أغسطس.

ولم يوفر خرق البيانات الثاني وصولاً غير مرغوب فيه إلى أي حسابات أو أموال للعملاء والمعلومات المسربة فقط "تتعلق بمجموعة فرعية صغيرة من عملاء شركة فيديليتي.

وإذا كنت تعتقد أن بياناتك قد تم الحصول عليها من قبل أطراف غير مرغوب فيها أو أنها جزء من تسرب البيانات، توصي لجنة التجارة الفيدرالية بوضع تنبيهات التجميد والاحتيال على تقارير الائتمان الخاصة بك والحسابات المصرفية الشخصية وحسابات بطاقات الائتمان الخاصة بك.