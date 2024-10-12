شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم وعودها.. ميتا لم تطلق تطبيق واتساب لأجهزة iPad والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميتا العام الماضي خططها لإطلاق نسخة خاصة من واتساب لأجهزة iPad بعد إطلاق تطبيق macOS أعيد بناؤه من الصفر، حيث تم إصدار نسخة تجريبية من تطبيق iPad في أواخر سبتمبر، ولكن بعد مرور عام من هذا الإعلان، لا يزال واتساب لأجهزة iPad تطبيقًا تجريبيًا

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، لا تتمتع ميتا بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بتطبيقات iPad، فمن بين Facebook و Instagram و WhatsApp و Threads، فقط التطبيق الأول لديه تطبيق iPadOS، ولكن مرت سنوات منذ تلقى التطبيق آخر تحديثات مهمة.

اقترح آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام لعام الماضي، أن iPad ليس أولوية للشركة، وفي الوقت نفسه، بدا أن فريق واتساب أكثر التزامًا بمنصات أبل.

وفي حين يمكنك تشغيل إصدارات iPhone من Instagram وThreads على iPadOS، فمن المستحيل ببساطة تثبيت واتساب على iPad.

على غرار تطبيق Mac، يمكن للمستخدمين ربط حساب واتساب الخاص بهم على iPad للوصول إلى جميع محادثاتهم.

مر عام ولا توجد حتى الآن أي علامات على أن واتساب تخطط لإطلاق إصدار iPad على App Store في أي وقت قريب.

أما بالنسبة للإصدار التجريبي من واتساب لنظام iPadOS، على الرغم من أنه يحتوي على نفس ميزات تطبيق iPhone، إلا أن إصدار iPad لا يزال مليئًا بالأخطاء وغالبًا ما يعاني من الأعطال.

من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت ميتا تواجه صعوبة في إصلاح هذه الأخطاء أو ما إذا كان مشروع إصدار iPad قد تم تعليقه.