شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| أوراق علمية تروي شغف طلاب سعوديون في أسبوع الفضاء العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

يعقوب خان

أسرار المجموعة الشمسية

جواد الانصاري

ماجد المصعبي

الفضاء في خدمة البشرية

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" مشاريع طلابية تمتلك الإمكانيات والقدرات ومليئة بالمتعة والإثارة بسبب الغموض الواسع للكون في سباق طلابي نحو اكتشاف المجهول، جاء ذلك خلال جولة "اليوم" في المعرض الطلابي المصاحب لفعالية أسبوع الفضاء العالمي 2024 والتي نظمته كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز تحت شعار السباق نحو الفضاء مركز الملك فيصل للمؤتمرات.وقال الطالب في قسم علوم الفلك والفضاء، يعقوب خان، إن الورق البحثية التي قدمها تتحدث عن تأثير عدم إتزان كروية الأرض في دوران الأقمار الصناعية حوله، مبيناً ان هناك معادلات تحقق تحرك القمر الصناعي في مداره بشكل صحيح مستعرضاً صوراً بيانية تمثل المعادلات الستة والتي تحقق سير القمر وفق مسار محدد بحيث لايفقد مساره أو ميلانه.استعرض الطالب في السنة الثالثة في قسم فيزياء الفلك والفضاء، جواد الأنصاري، مجسمان الأول لحدوث الكسوف والخسوف والأخر يتحدث عن أسرار المجموعة الشمسية، مبيناً أن هناك العديد من الأحداث التي تحدث في الفضاء لم يجد لها أي تفسير منها الشمس، والتي أكتشف مؤخراً ان درجة حرارة سطحها أقل من الطبقة الخارجية لها، وأن هناك ظواهر متعدد بحسب قوله منها أعاصير كوكب المشتري والتي منها إعصار له مئات السنين، وهناك أيضاً كوكب نبتون الذي حدث له إلتفاف كامل جعل الشمس تشرق من مغربها فيه.وأوضح أن اكتشاف العالم الخارجي الذي يحوي الكثير من الأسرار يلهم الناس بالتفكير في المستقبل، ويُثري الخيال البشري ويُحفز الفكر الإبداعي.فيما أشار الطالب من قسم علوم الفلك والفضاء وتخصص الفيزياء الفلكية، ماجد المصعبي، إلى نوعية التلسكوبات والمناظير التي ترصد الكواكب والتي يختلف من نوع العدسة ونوع المرايا وهي تختلف باختلاف مهامها، مبيناً أن التلسكوبات الفضائية تعتبر نافذة للبشرية على الكون وتساعد في الإجابة على الأسئلة الكبيرة حول الفضاء، بالإضافة إلى أنها تمكن العلماء والباحثين من التقاط صور تقوم عليها دراسات في العديد من المجالات المرتبطة.شهد برنامج الفعالية عرض فيلم وثائقي عن تكنولوجيا الفضاء في خدمة البشرية، وانعقاد حوار علمي مع رائدة الفضاء الدكتورة مريم فردوس بعنوان دور الجامعات في أبحاث الفضاء، وإقامة العديد من المحاضرات العلمية، منها: (تطوير تكنولوجيا الفضاء ودفع حدود الاستكشاف للمتحدث الدكتور خالد بن أحمد الجهني، ومحاضرة أخرى بعنوان طب الفضاء والدفاع عن الحياة خارج حدود الأرض للمتحدث الدكتور طه المصري، وكذلك محاضرة بعنوان stellify للمتحدثة الدكتورة سميرة بنت سنيد الحربي، إضافة لمحاضرة عن كسوف الشمس الكلي عام 2027 وتأثيره على الأرض للمتحدث الدكتور عايد بن سليمان الرحيلي، وأيضا محاضرة علمية بعنوان إدارة طب الطوارئ في الفضاء للمتحدث الدكتور لؤي السليماني).