شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تفرض عقوبات على التقييمات الاحتيالية المنشورة بخرائطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "جوجل" عملاق التكنولوجيا ، اعتزامها توسيع قواعدها الجديدة المتعلقة بالمراجعات المنشورة على خدمة خرائط جوجل الخاصة بها لتشمل جميع المستخدمين، بعد اختبار تم إجراؤه فى المملكة المتحدة.

وذكرت شركة "جوجل" - بحسب بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت - أنها ستعمل على تعزيز سياستها لمكافحة المراجعات الاحتيالية علي خدمة خرائط جوجل بشكل ملموس، مستهدفة بشكل أساسي الشركات التي تنشر تقييمات مزيفة لزيادة تصنيفها وتحسين صورتها عبر الإنترنت بشكل مصطنع.



وأضاف البيان: "من الآن فصاعدا، سيتم حذف هذه التقييمات الكاذبة، وستتم معاقبة الشركات المعنية، وإذا وجدنا أن صاحب العمل قد انتهك سياسة المشاركة المصطنعة الخاصة بنا، فقد نطبق قيودا على قائمة أعماله (بالإضافة إلى إزالة المراجعات غير المتوافقة)".



وتابع "لن يتمكن الملف التعريفي للمؤسسة من تلقي تقييمات جديدة أو مراجعات جديدة لفترة زمنية معينة، ولن يتم نشر تقييمات أو مراجعات قائمة الأنشطة التجارية الحالية لفترة من الوقت، وستعرض قائمة الأعمال تحذيرًا لإبلاغ المستهلكين بأنه قد تمت إزالة التقييمات المزيفة".



وأشار البيان إلى أن المؤسسات ستكون قادرة على الاستئناف، خاصة في حالة حدوث خطأ، وستكون هذه القيود متاحة قريبا في جميع المناطق التي تغطيها خدمة خرائط جوجل.