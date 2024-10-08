شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرر مستندات جوجل يطرح نظام لـ "علامات تبويب المستندات" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طرحت مستندات جوجل Google Docs ميزة "علامات تبويب المستندات" لتحسين التنظيم، وتتوفر هذه الميزة على محرر الويب، وهي تساعد كلًا من الكُتاب والمشاهدين، وتعتمد على ميزة "إظهار مخطط المستند" الموجودة للعناوين في الزاوية العلوية اليسرى، والتي تسمى الآن "إظهار علامات التبويب والمخططات"، حيث يمكنها استخدام علامات التبويب كأقسام للمستند لتسهيل التنقل.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Google"، يحتوي المستند الجديد على "علامة تبويب 1"، ويمكنك "إضافة علامة تبويب" من اللوحة اليسرى.

تعادل جوجل ذلك بوجود أوراق متعددة في جدول بيانات، حيث يمكنك إنشاء وإدارة علامات تبويب متعددة داخل مستند واحد.

يمكنك إعادة ترتيب علامات التبويب بالسحب والإفلات، بينما يوجد دعم لما يصل إلى ثلاثة مستويات من علامات التبويب الفرعية، ويمكنك أيضًا تكرار علامات التبويب وإعادة تسميتها باستخدام الرموز التعبيرية.

وتتمثل إحدى القدرات الجيدة في الارتباط المباشر بعلامات التبويب، بينما سيفتح Google Docs اللوحة اليسرى افتراضيًا لـ "المستندات التي تحتوي على علامتي تبويب أو أكثر ومستندات جديدة".

تتضمن حالات الاستخدام النموذجية ما يلي:

* يمكن لمدير التسويق إنشاء موجز للحملة باستخدام علامات تبويب مختلفة ومحددة للميزانية والأهداف والأفكار الإبداعية.

* يمكن لقائد المبيعات الذي ينشئ قوالب العرض التقديمي أن يكون لديه علامات تبويب مخصصة لكل صناعة أو منطقة.

* يمكن لممثل خدمة العملاء إنشاء علامات تبويب لكل حل لمعالجة مشكلات خدمة العملاء الشائعة.

* يمكن لمدير المشروع إنشاء علامة تبويب للميزانية والأدوار والمسؤوليات والأهداف والتواريخ الرئيسية حتى يتمكن فريق العمل من البقاء على المسار الصحيح.

* يمكن لمدير الفريق الاحتفاظ بسجل للوثائق الروتينية، مثل ملاحظات الاجتماعات المتكررة، والأجندات، ومراجعات الأداء، وتحديثات التخطيط ربع السنوية.

ستطرح Google Docs علامات تبويب المستندات خلال الأسابيع المقبلة لجميع عملاء Google Workspace، ومشتركي Google Workspace Individual، والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.