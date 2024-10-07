تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة ابل في دفع مميزات الذكاء الإصطناعي من خلال منصة “Apple Intelligence” التي تتوفر بشكل رسمي مع تحديث iOS 18.1، ولقد أكد تقرير جديد على خطط ابل لدفع التحديث في 28 من أكتوبر.

يترقب المستخدمين إنطلاق الدفعة الأولى من مميزات الذكاء الإصطناعي، حيث قامت ابل بتأجيل إطلاق الكثير من المميزات حتى عام 2025.

ومن المقرر أن تبدأ أبل في إطلاق الدفعة الأولى من مميزات الذكاء الإصطناعي عبر تحديثات iOS 18.1 وiPadOS 18.1 في 28 من أكتوبر، وهو ما أكدت عليه تفاصيل نشرت اليوم من المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج.

ولقد أوضح المحلل “Gurman” سبب تأجيل ابل خططها لإطلاق “Apple Intelligence” للتأكد من تصحيح الأخطاء التي تظهر في مميزات الذكاء الإصطناعي، مع آلية سلسة في دعم مميزات الذكاء الإصطناعي عبر خوادم الشركة السحابية، أيضاً تهدف ابل إلى التأكيد على كفاءة المميزات على جميع الأجهزة المتوافقة.

من جانب أخر تعقد شركة ابل جدث في الأول من نوفمبر للإعلان عن جيل جديد من أجهزة الشركة التي تتضمن MacBook Pro برقاقة M4 وحجم 14 إنش، وجهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، ورقاقة M4.

كما تقدم ابل تحديث جديد لجهاز Mac mini برقاقات M4 وM4 Pro، وأيضاً جهاز iMac برقاقة M4، مع تحديث جديد لجهاز iPad mini في نهاية شهر أكتوبر.

أيضاً تستعد ابل لعقد حدث في النصف الأول من 2025 لكشف النقاب عن أجهزة MacBook Air بحجم 13 و15 إنش ورقاقات M4، كما تكشف عن iPhone SE الجديد، وأجهزة iPad Air بحجم 11 و13 إنش، مع لوحة مفاتيح Magic جديدة، وتحديث جديد لجهاز AirTag.

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