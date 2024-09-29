تكنولوجيا: هواتف Vivo تتلقى الإصدار الثابت من تحديث Android 15 قبل Google Pixel 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ عدد من مستخدمي هواتف Vivo في معاينة الإصدار الثابت من تحديث Android 15 بالفعل، حيث يحصل عدد من مستخدمي هواتف Vivo على الإصدار الثابت من تحديث Android 15 قبل إنطلاقه لإصدارات جوجل من سلسلة Google Pixel 9.

من المقرر أن تكون شركة Vivo أولى الشركات التي تحصل على الإصدار الثابت من تحديث Android 15 من بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، على أن يرتكز هذا التحديث على واجهة Funtouch OS 15.

وتتقدم Vivo هذا العام على شركة سامسونج وجوجل، حيث إعتادت جوجل لجلب التحديث الجديد لإصدارات الشركة من هواتف Pixel في البداية ومن ثم الإصدارات الأخرى من هواتف الأندوريد، إلا أن Vivo تحصل على هذه الميزة هذا العام.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الآن لمستخدمي هواتف Vivo X100، وVivo X Fold 3 Pro، وسلسلة iQOO 12، على أن يأتي تحديث Android 15 لمستخدمي هذه الإصدارات بمميزات الذكاء الإصطناعي المتقدمة الجديدة.

المصدر