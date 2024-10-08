انت الان تتابع خبر وزير السيد الصدر يصدر توجيهاً بشأن جمع التبرعات لمساعدة لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العراقي بمدونة له في صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر وتسهيلاً على الخوة المتبرعين والمساهمين في حملة مساعدة الشعب اللبناني سيقوم المكتب المركزي للبنيان المرصوص باستلام التبرعات في العاصمة بغداد اعتبارا من الغد حتى اشعار اخر".

وأشار الى ان "المكان في مدينة الصدر بناية مكتب السيد الشهيد".