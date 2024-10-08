انت الان تتابع خبر البرلمان يحجز مقعدا لاستجواب وزير النقل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "حراكا في مجلس النواب يجري حاليا لاستجواب وزير النقل"، مبينا ان "البرلمان يريد ان يستفسر عن الخروقات في الشركات التابعة لوزارة النقل كالخطوط الجوية العراقية وسكك الحديد بالإضافة الى الموانئ".



وأضاف الفتلاوي، أن "عددا من النواب بدأوا بجمع تواقيع لاستجواب الوزراء والمدراء العامين ممن يشوب عملهم شبهات فساد خلال الفصل التشريعي الحالي"، مشيرا الى ان "الفصل التشريعي السابق كان من المفترض ان يستجوب وزير الكهرباء بعد جمع أكثر من 100 توقيع، ولكن التوافقات السياسية حالت دون ذلك وتم رفض الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان".