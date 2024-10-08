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الاحتلال يعلن اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعلن اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء الاحتلال، اغتيال هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة حسن نصر الله.
حسب "العربية"، قال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء: قضينا على حسن نصر الله وخليفته ومن يخلفهما أيضا.
انفجارات بعد هجوم للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت- د ب أ

هاشم صفي الدين

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت في 4 أكتوير الجاري، إن غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت اجتماعا لقادة حزب الله كان يحضره هاشم صفي الدين.
وقالت مصادر لقناة العربية في اليوم نفسه، إن هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله هو المستهدف بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.
بيروت تتعرض لقصف من الاحتلال - د ب أ

واستهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية في بيروت، ما خلف دمارا واسعا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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