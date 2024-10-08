شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعلن اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله والان نبدء بالتفاصيل

هاشم صفي الدين

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء الاحتلال، اغتيال هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة حسن نصر الله.حسب "العربية"، قال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء: قضينا على حسن نصر الله وخليفته ومن يخلفهما أيضا.كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت في 4 أكتوير الجاري، إن غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت اجتماعا لقادة حزب الله كان يحضره هاشم صفي الدين.وقالت مصادر لقناة العربية في اليوم نفسه، إن هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله هو المستهدف بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.واستهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية في بيروت، ما خلف دمارا واسعا.