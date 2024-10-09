شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال يحاصر محيط المستشفى وإطلاق نار وقذائف على المدخل والان مع تفاصيل الخبر

قال مدير مستشفى كمال عدوان، إن الاحتلال يحاصر على محيط المستشفى، وإطلاق نار وقذائف على مدخل المستشفى، وذلك حسب تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف مدير مستشفى كمال عدوان: "تم تهديدنا بشكل كامل لإخراج المستشفى عن الخدمة"، مشيرا إلى أن لديهم 250 كادرا طبيا يهددهم الاحتلال لإخراج المستشفى عن الخدمة.

وأشار مدير مستشفى كمال عدوان، إلى أن المستشفى هي الوحيدة بشمال غزة التي تقدم الخدمات الطبية للأطفال ومرضى الكلى.