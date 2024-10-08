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الربط الجوي: 116 اجتماعًا لتعزيز الوجهات الجوية المباشرة للمملكة

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واس - المنامة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتم برنامج الربط الجوي اليوم، مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024 " المقام في مملكة البحرين.
وعقد برنامج الربط الجوي على مدى ثلاثة أيام 116 اجتماعًا مع صناع قطاع الطيران في العالم، وممثلي شركات الطيران والمطارات لمناقشة فرص التعاون وتوجهات صناعة الطيران والتطورات المستقبلية، وذلك لاستحداث وجهات جوية جديدة.
الربط الجوي: 116 اجتماعًا لتعزيز وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للمملكة - واس

روتس وورلد 2024

يذكر أن معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024 " استقطب أكثر من 2,300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران، وممثلي 230 شركة طيران و530 مطارًا من جميع أنحاء العالم لتوطيد سبل التعاون في قطاع الطيران.
الربط الجوي: 116 اجتماعًا لتعزيز وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للمملكة - واس
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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