شكرا لقرائتكم خبر عن الربط الجوي: 116 اجتماعًا لتعزيز الوجهات الجوية المباشرة للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

روتس وورلد 2024

الدمام - شريف احمد - اختتم برنامج الربط الجوي اليوم، مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024 " المقام في مملكة البحرين.وعقد برنامج الربط الجوي على مدى ثلاثة أيام 116 اجتماعًا مع صناع قطاع الطيران في العالم، وممثلي شركات الطيران والمطارات لمناقشة فرص التعاون وتوجهات صناعة الطيران والتطورات المستقبلية، وذلك لاستحداث وجهات جوية جديدة.يذكر أن معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024 " استقطب أكثر من 2,300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران، وممثلي 230 شركة طيران و530 مطارًا من جميع أنحاء العالم لتوطيد سبل التعاون في قطاع الطيران.