انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. القضاء يستجوب رئيس النزاهة ووثائق تكشف أزمة داخل المؤسسات الصحية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # حزب الله يشن هجوما هو الاعنف على حيفا وخليجها.. ويحبط محاولة تسلل لقوات الاحتلال بمنطقة اللبونة
# خلال اربع وعشرين ساعة.. الكيان الصهيوني يرتكب ثماني مجازر في غزة.. والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى
# القضاء يستجوب رئيس هيئة النزاهة بتهم تتعلق بتقاضي الرشوة، ويحقق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة اليه
# بعضها تستخدم لعلاج امراض خطيرة.. وثائق ومخاطبات تكشف عن نقص كبير في الادوية والمستلزمات داخل المؤسسات الصحية
# خلال اربع وعشرين ساعة.. الكيان الصهيوني يرتكب ثماني مجازر في غزة.. والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى
# القضاء يستجوب رئيس هيئة النزاهة بتهم تتعلق بتقاضي الرشوة، ويحقق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة اليه
# بعضها تستخدم لعلاج امراض خطيرة.. وثائق ومخاطبات تكشف عن نقص كبير في الادوية والمستلزمات داخل المؤسسات الصحية