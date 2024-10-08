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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستهدف جذب 19 مليون سائح في ساحل البحر الأحمر بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار تقرير "استثمر في السياحة الساحلية"؛ بهدف إبراز الدور المحوري الذي تؤديه السياحة الساحلية بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وحماية البيئة البحرية واستدامتها للأجيال القادمة.
وتطمح الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى بناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر في البحر الأحمر ليسهم بحلول 2030 بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق 30% من إجمالي السياحة الترفيهية في المملكة، إضافة إلى %40 من إجمالي الإنفاق الترفيهي، وذلك عبر جذب 19 مليون سائح، إلى جانب خلق أكثر من 210 آلاف فرصة عمل.
وتعمل الهيئة بشكل دؤوب على تقديم تجربة فريدة وممتعة للسياح في البحر الأحمر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، إلى جانب وضع معايير نموذجية للبنية التحتية لقطاع السياحة الساحلية، وابتكار وجهات سياحية ساحلية رائدة ومرموقة، وتحقيق سياحة مستدامة ومتجددة، إضافة إلى حوكمة انسيابية وفعّالة لمنظومة السياحة الساحلية.
وتطمح الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى بناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر في البحر الأحمر ليسهم بحلول 2030 بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق 30% من إجمالي السياحة الترفيهية في المملكة، إضافة إلى %40 من إجمالي الإنفاق الترفيهي، وذلك عبر جذب 19 مليون سائح، إلى جانب خلق أكثر من 210 آلاف فرصة عمل.
السياحة السعوديةويأتي ذلك امتدادًا لمهام الهيئة، وأبرزها تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين للجميع وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية لجذب الممارسين، بما يعزز قطاع السياحة الساحلية في المملكة، ويسهم في جعل البحر الأحمر وجهة سياحية عالمية جاذبة.
وتعمل الهيئة بشكل دؤوب على تقديم تجربة فريدة وممتعة للسياح في البحر الأحمر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، إلى جانب وضع معايير نموذجية للبنية التحتية لقطاع السياحة الساحلية، وابتكار وجهات سياحية ساحلية رائدة ومرموقة، وتحقيق سياحة مستدامة ومتجددة، إضافة إلى حوكمة انسيابية وفعّالة لمنظومة السياحة الساحلية.