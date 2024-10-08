شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة روسيا.. فرنسا تعتزم إرسال طائرات ميراج إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الثلاثاء أن فرنسا تعتزم إرسال طائرات ميراج إلى أوكرانيا خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال ليكورنو إنه يتم حاليا تزويد الطائرات بمعدات جديدة، تشمل قدرات قتالية جو-أرض لتنفيذ هجمات جوية ومعدات دفاع إلكترونية للتغلب على إشارات التشويش الروسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد في بداية يونيو الماضي بإرسال الطائرات إلى أوكرانيا.
وقال ليكورنو إنه يتم حاليا تزويد الطائرات بمعدات جديدة، تشمل قدرات قتالية جو-أرض لتنفيذ هجمات جوية ومعدات دفاع إلكترونية للتغلب على إشارات التشويش الروسية.
طائرات ميراجوأضاف أن تدريب الطيارين الأوكرانيين والميكانيكيين الأوكرانيين في فرنسا سوف يستمر، ولم يوضح ليكورنو عدد طائرات ميراج التي سترسلها فرنسا ودول أخرى ضمن مبادرة مشتركة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
رغم دعم الغرب لها.. المتحدث باسم #الكرملين يرفض فكرة إنهاء الحرب في #أوكرانيا من خلال تقسيم مؤقت للبلاد— صحيفة اليوم (@alyaum) October 7, 2024
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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد في بداية يونيو الماضي بإرسال الطائرات إلى أوكرانيا.