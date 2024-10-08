شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع, اتصالًا هاتفيًا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته بما يضمن أمنها واستقرارها.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته بما يضمن أمنها واستقرارها.