شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

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القوانين الدولية

الدمام - شريف احمد - شدد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار.وجاء حديث سليم، خلال لقائه بعد ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة شمال شرق بيروت، رئيس الأركان الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيللي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبنانية.وشدد الوزير على"ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأمريكي بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية وغربية من أجل وقف فوري لإطلاق النار".وأكد وزير الدفاع اللبناني "إلتزام لبنان الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701 وكل مندرجاته".وأطلع سليم رئيس الأركان الإيطالي "على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب اللبناني، ما يؤكد على النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم إحترام القوانين الدولية والإنسانية".من جهته، أكد بورتولانو "استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لا سيما في الظروف التي تمر بها البلاد".