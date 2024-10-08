الامارات | حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لدولة الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة رسمية قام بها سموّه إلى العاصمة الكويت على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، حيث كان في مقدمة مودّعي سموّه في المطار الأميري معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت.